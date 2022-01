“Ti trovo **** in ogni circostanza” Caterina Balivo, il particolare sotto i pantaloni non è passato inosservato – FOTO

Caterina Balivo, la conduttrice ancora una volta stupisce con la sua semplicità i fans che la trovano più sexy che mai.

La conduttrice Caterina Balivo in questi giorni è particolarmente presente sui social. Il personaggio, amatissima in TV e anche su Instagram – i followers sono quasi arrivati al 1,5 milioni – dove ogni giorno coglie l’occasione per postare foto, sia attuali che scattate precedentemente.

Un’occasione per parlare di sé e condividere sia attimi di vita quotidiana – come il suo ultimo infiammante post – che momenti nostalgici. Se due giorni fa ha accennato alla nostalgia del mare, delle vacanze e diciamolo, alle temperature alte, nei suoi ultimi racconti apre le porte di casa sua per un motivo speciale.

Caterina Balivo apre le porte di casa, quello che appare è semplicemente irresistibile

