Ana Mena, tutto quello che sappiamo sulla cantante spagnola che parteciperà al Festival di Sanremo 2022: età, carriera e vita privata.

Il Festival di Sanremo 2022 è alle porte, e il pubblico inizia a farsi qualche domanda su chi siano i più giovani concorrenti in gara. Quest’anno oltre ai cantanti big sentiti e risentiti sul palco dell’Ariston si presenteranno anche una sfilza di artisti giovani e frizzanti. Una di questi è Ana Mena, cantante spagnola diventata famosa in Italia grazie ai duetti di successo con Rocco Hunt e Fred De Palma. Quest’anno la spagnola salirà sul palco del Festival di Sanremo con la canzone “Deucentomila ore”, un brano che potrebbe avere tutte le carte in regola per diventare la nuova hit primaverile.

Ana Mena: vita privata e carriera

Ana è nata ad Estepona, in provincia di Malaga, in Spagna, il 25 febbraio del 1997. All’età di appena sei anni tentò di partecipare al programma Eurojunior, ma non fu considerata più di tanto per via della sua giovanissima età. Il rifiuto non fermò Ana, che negli anni successivi continuò a impegnarsi per arrivare al successo. Nel 2006, ancora molto piccola, la spagnola vinse la 12esima edizione dei Veo Veo Awards, inaugurando una carriera davvero inaspettata. Dopo aver vinto il concorso My Camp Rock, organizzato da Disney Channel, iniziò a pubblicare una serie di singoli seguiti poi dal primo album, “Index”. Contemporaneamente alla carriera musicale, Ana Mena ha lavorato anche al fianco del regista Pedro Almodòvar in “La pelle che abito”, per cui ha composto la colonna sonora.

Ana Mena è salita sul palco dell’Ariston per la prima volta nel 2020, duettando con Riki. A luglio 2020 il singolo “A un passo dalla Luna”, cantato in compagnia del rapper salernitano Rocco Hunt, raggiunge la prima posizione nella classifica tendenze Youtube e nella “Top 50 Italia” di Spotify, inaugurando la carriera di Ana in Italia. Si è parlato a lungo di una possibile relazione della spagnola con il rapper italiano, ma oggi Ana è felicemente fidanzata con il calciatore Brahim Diaz e non sembra intenzionata a dedicare attenzioni ad altri uomini.

Anche Brahim Diaz, di origini marocchine, è nato a Malaga nel 1999. Oggi gioca nel Milan, a cui è stato prestato dal Real Madrid.