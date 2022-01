Sanremo 2022, chi è Donatella Rettore: età, carriera e profili social

Donatella Rettore, tutto quello che sappiamo sul brano che la cantante presenterà al Festival di Sanremo 2022.

Il Festival di Sanremo 2022 si prospetta essere uno dei migliori della storia del concorso. Quest’anno, finalmente, oltre ai tanti cantanti già famosi in Italia e nel mondo avremo l’opportunità di conoscere artisti più giovani e moderni. Non è il caso di Donatella Rettore, artista di fama internazionale ineguagliabile. Quest’anno la Rettore salirà sul palco dell’Ariston con Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci, collega molto più giovane.

Donatella Rettore: carriera e vita privata

Donatella Rettore è nata a Castelfranco Veneto l’8 luglio del 1955, e oggi lavora come cantante e attrice nel nostro paese. L’artista ha iniziato la carriera di cantante nei primi anni settanta, ed è passata alla storia per via del suo stile provocatorio e spesso ironica. Donatella è stata una delle prime cantanti del nostro paese a capire quanto fosse importante costruirsi un’immagine unica e aggressiva, che mantiene ancora oggi. “Sono stata cresciuta dalle suore” ha raccontato durante un’intervista rilasciata in occasione del Festival di Sanremo. “Mi hanno educata a suon di ceffoni, ma anche con morbide carezze. Da loro ho imparato il galateo e ad apparecchiare la tavola, ma ho dimenticato tutto”. La Rettore non ricorda con particolare amore la scuola dell’infanzia, ma vorrebbe poter incontrare di nuovo una delle sue maestre: “Ricordo sempre con grande affetto suor Esterina ma la curia non mi ha permesso di incontrarla”, ha raccontato. “Le avevo chiesto di venire a raccontare la mia infanzia durante una trasmissione, ma la curia non lo permise”.

La Rettore parteciperà al Festival di Sanremo in coppia con Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga. Il brano del duo è intitolato “Chimica”, ed è stato costruito con il consiglio di Enrico Ruggeri. “Sono stata lontana dal Festival per il fatto che tutti i miei successi non sono mai nati lì, ma da un lungo lavoro di promozione, dai concerti e dalle apparizioni televisive” ha raccontato Donatella. “Enrico Ruggeri mi ha detto ‘vai a Sanremo perché in una settimana fai quello che faresti in sette mesi di promozione. E questo mi ha convinta”.

Insomma, l’obiettivo della Rettore sul palco dell’Ariston sarà quello di farsi tanta pubblicità, ma come biasimarla. Speriamo solo che Ditonellapiaga non finisca nella sua ombra, accecata dalla grinta della collega!