Chiara Ferragni, trasparenze audaci in camera da letto: si vede tutto – FOTO

Chiara Ferragni mette in mostra dettagli di pura sensualità, abbigliamento seducente e che gioca sul vedo non vedo: la visione è celestiale

Ogni giorno è buono per lasciare senza fiato i propri 26 milioni di followers. Potrebbe essere uno dei motti principali di Chiara Ferragni, la capostipite di tutte le influencer nel nostro paese, colei che per prima ha sdoganato questo concetto in Italia. Fino a diventare una dei personaggi più influenti per davvero, a tutto tondo.

Modella e imprenditrice di grande successo, condivide sui social non solo contenuti attinenti alle sue numerosissime sponsorizzazioni e impegni di lavoro, ma anche tanti spaccati di vita vissuta. La famiglia Ferragnez, quella che ha costruito con il cantante Fedez e i figli Leone e Vittoria, è la famiglia senza dubbio più social dello Stivale, ma al di là del lusso e degli agi è anche una famiglia in cui ognuno può riconoscersi, con tanti momenti di ‘normalità’.

Anche in questo 2022, come sempre, Chiara continua comunque a mettere in mostra la sua eleganza sopraffina e una bellezza con pochi eguali. Gli ultimi scatti su Instagram sono a dir poco da urlo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Proprio come piacciono a me!” Anna Tatangelo mostra un dettaglio davvero strepitoso – FOTO

Chiara Ferragni, camicetta e minigonna: eleganza e sensualità si fondono in un mix irresistibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Belen Rodríguez: “Io illibata”. I fan stentano a crederci: “Ma davvero? Non sembra!”. Nel VIDEO tutta la verità

In un lussuoso albergo di Parigi, Chiara scatta un book in cui mette in mostra tutta la sua capacità di sedurre, anche se con classe e sobrietà.

Una lunga serie di scatti in cui le bastano davvero pochi elementi. Tacchi alti, una minigonna (davvero mini) a quadroni, una camicetta celeste trasparente, che mette in evidenza al di sotto le sue forme. Ed è subito delirio tra i fan.

Il fascino di Chiara risalta in tutte le sue forme, tanti i dettagli che sono oggetto dell’attenzione dei commenti dei followers. Anche quest’oggi, la regina di Instagram si è fatta valere.