“…Stupendi, proprio come te” Federica Panicucci indossa un outfit da favola, il dettaglio è qualcosa di veramente originale – FOTO

Federica Panicucci, nota come una delle vip più eleganti e affascinanti d’Italia, pubblica una foto su Instagram, mostrando a tutti un prezioso dettaglio

La bellissima Federica Panicucci, oltre al grande successo ottenuto in tv, sembrerebbe essere molto apprezzata sui social; il suo profilo Instagram, che vanta più di 1 MLN di followers è davvero interessante. La conduttrice, si diverte a pubblicare incredibili foto che la ritraggono in tutto il suo splendore. Nell’ultimo contenuto postato, la donna mostra un dettaglio molto originale, di cosa si tratterà?

Un accessorio prezioso indossato da Federica Panicucci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

L’ultimo post pubblicato da Federica, mette in risalto un accessorio che evidenzia l’immensa classe della donna. La foto del contenuto, risale alla notte di capodanno, durante la quale Federica ha condotto il programma Capodanno in musica. L’outfit indossato dalla conduttrice, ha fatto breccia nel cuore di molti, rimasti meravigliati dalla sua grande eleganza; si tratta di un abito dal colore chiaro, realizzato in tulle di seta glitterata, con un cinturino gioiello Swarovski, firmato Antonio Riva. Importante anche il décolleté indossato dalla Panicucci, il quale ha richiamato il colore dell’abito.

Tuttavia, il pezzo forte dell’outfit indossato da Federica, sembrerebbe esser stato un accessorio molto singolare portato con vera classe: un paio di orecchini brillanti; si tratta di una creazione del noto brand Salvini Gioielli. La showgirl toscana, talmente innamorata dei preziosi orecchini, decide di postare una nuova foto, cosi da poter mostrare ancor meglio la bellezza dei suoi ambiti gioielli.

Il post della Panicucci, scatena i suoi sostenitori, meravigliati dalla finezza della star: “Eleganza pura, dentro e fuori”; “Che orecchini stupendi, proprio come te”; “Raffinata e semplice, sei straordinaria”; “Hai classe da vendere”. Possiamo senz’altro dire che, grazie al suo buon gusto, Federica non smette mai di stupire.

Federica Panicucci, non perde evento per mostrare la sua inestimabile eleganza. L’amata presentatrice, oltre ad essere di un fascino incredibile, si è sempre distinta per i prestigiosi abiti e accessori indossati.