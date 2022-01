Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: è crisi? “Pagherai alla legge ciò che devi”

Clizia Incorvaia rompe il silenzio sulla presunta crisi con il compagno Paolo Ciavarro, scopriamo insieme la verità

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno per diventare genitori e la famiglia sta per allargarsi. I due si sono conosciuti all’interno della casa del “Grande fratello vip”, lei ha undici anni in più di lui, ma la differenza di età non rappresenta per loro un problema.

Dopo essersi aspettati, la coppia ha deciso di trasferirsi a Roma e dare inizio al loro sogno. Oggi sembrano felici e non vedono l’ora di conoscere il bebè in arrivo, anche se sui social spunta un’indiscrezione su una presunta crisi.

Clizia Incorvaia, la verità sulla storia d’amore con Paolo Ciavarro

A scaturire le voci sul web sono stati dei commenti da parte di una follower che ha pubblicato più volte alcune frasi come: “Io ve l’ho detto che della coppia non c’è più un ca*** e presto ci sarà il famoso post” e poi ancora “Il pu******** non è lì con lei e non è nemmeno a lavoro. E’ da ieri che manca di casa, che schifo”.

Tali messaggi hanno scaturito dei dubbi e in tanti hanno pensato ad una presunta crisi smentita però dalla diretta interessata. Infatti, Clizia dopo aver letto tali commenti ha immediatamente pubblicato una storia su Instagram dove ha scritto: “Sei stata denunciata alla polizia postale, stai attenta il tuo vero nome lo conosciamo e pagherai alla legge ciò che devi”.

Niente panico, quindi, la coppia è più unita che mai e non vede l’ora di coronare il loro sogno: diventare genitori. Manca sempre meno e il countdown è iniziato, sarà un maschio ma il nome resterà segreto fino alla nascita. I fan non sono più nella pelle e sono molto curiosi di sapere ulteriori dettagli.