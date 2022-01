“Amici 21”, tre positivi nella scuola: la decisione drastica di Maria De Filippi

Boom di positivi anche nella scuola di Amici di Maria De Filippi: la produzione prende una decisione drastica per il programma

Il boom di contagi arriva anche nella scuola di Amici di Maria De Filippi. A differenza del Grande Fratello Vip, dove i concorrenti sono isolati 24 ore su 24, qui si ritrovano ad uscire per frequentare le lezioni e ad incontrare insegnanti e professionisti che ovviamente hanno una loro vita al di fuori del programma. Per questo motivo è molto più facile per gli allievi contrarre il covid. Già a dicembre c’era stato qualche caso nella scuola, ma erano riusciti ad isolarli in tempo: adesso, invece, la situazione sta sfuggendo di mano.

Amici 21, tre positivi nella scuola: la decisione drastica della produzione

Infatti, voci attendibili ci dicono che ci sono ben tre positivi al momento all’interno della scuola. Proprio per questo motivo, la produzione ha preso la decisione di annullare la registrazione che avrebbe dovuto avere luogo negli ultimi giorni. Il problema è che adesso non hanno ancora una puntata da mandare in onda domenica, e se non riescono a registrarla in tempo, potrebbe essere la Mediaset a pagarne le conseguenze.

Purtroppo, con una pandemia in corso, certe cose sono inevitabili e in questo momento la produzione sta lavorando duramente per cercare di capire come fare per registrare la puntata che dovrà andare in onda su Canale Cinque tra pochi giorni. Maria De Filippi, insieme al suo fantastico team, riuscirà a trovare sicuramente una soluzione per poterla rendere possibile.

In vista del serale, è davvero molto importante per i ragazzi continuare a lavorare ma sta diventando davvero complicato. Si parla, dunque, di riuscire ad aumentare le misure di sicurezza almeno per loro che sono i protagonisti di questa edizione.