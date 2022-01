Elena Santarelli accanto al suo tifoso numero uno, “72 anni? Complimenti!”. Compleanno con sorpresa – FOTO

La dedica che la showgirl ha fatto al padre sui social è piena di affetto e gratitudine, anche la foto svela molto del loro rapporto.

La conduttrice televisiva, attrice, showgirl ed ex modella italiana di Latina classe 1981 ieri ha festeggiato una persona speciale che ha festeggiato il compleanno assieme alla famiglia e pochi amici intimi.

Senza indugio Elena Santarelli è corsa a casa sua per stare con lui e omaggiarlo per il traguardo raggiunto, come raccontano le foto social che ha voluto pubblicare ieri sera per la community Instagram che la segue sempre con grande devozione. Vediamo insieme gli scatti e commentiamoli insieme.

Elena Santarelli fa impazzire, minigonna inguinale e gambe chilometriche

Il compleanno di papà Enrico è stata molto semplice ma Elena ha cercato che nonostante i festeggiamenti in casa fosse tutto perfetto con tanto di torta di compleanno di pan di spagna con la marmellata e le immancabili candeline.

72 anni, un bel traguardo per l’uomo che nello scatto accanto alla figlia ne dimostra molti di meno rispetto la reale età anagrafica. Anche i fan notano il particolare e i commenti sono unanimi:

“72 anni??😦complimenti 🎉”, “È giovanissimo tuo padre👏”, “Buon sangue non mente!!!…. ❤️”, “Ma come se li porta!!! 👏”.

La showgirl è in piedi accanto a lui che sorridente con il suo maglioncino azzurro e la camicia nera con il colletto aperto mostra un’aria felice e serena. Elena dal canto suo cattura per la minigonna quasi inguinale che copre a malapena le gambe chilometriche ed il maglioncino di lana bianca corto sui fianchi e aderentissimo sul seno.

La somiglianza è immensa, stesso sorriso, colore di capelli e mani grandi che in entrambi sembrano disegnate con la carta carbone. Immancabile poi anche la dedica che la Santarelli gli ha scritto a corredo del post, un omaggio all’uomo che più di tutti le è stato vicino in questi anni.

“Buon compleanno Papà, a te che sei il mio primo fan, grazie per tutto il supporto che mi/ci hai sempre dato senza chiedere nulla in cambio ♥️”. Oltre 30mila like in poche ore, un incoraggiamento affinché questo rapporto così simbiotico possa durare ancora a lungo e senza intoppi.