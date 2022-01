“Fiera e coraggiosa come un’amazzone”. Elisabetta Gregoraci, selvaggia e conturbante. Conoscete la sua passione più grande? – FOTO

Elisabetta Gregoraci. La bellissima showgirl calabrese ha rivelato su Instagram una delle sue più grandi passioni. Tuttavia, qualcosa la mette in difficoltà

Grandi e penetranti occhi scuri, lunghi e setosi capelli castani, una fisicità da pin up, lineamenti sensuali e una personalità brillante e carismatica.

Tutto questo e molto di più è Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese è sulla cresta dell’onda dalla fine degli anni ’90. Mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo affidando i propri sogni alla partecipazione al celebre concorso di bellezza Miss Italia. Impossibile per lei non emergere. Da quel momento la sua carriera ha preso il volo, costellata unicamente da successi; grazie alla poliedricità dei suoi talenti ha spaziato dal fashion system al piccolo schermo, senza farsi mancare anche alcuni passaggi nell’ambito del cinema.

Elisabetta Gregoraci: confessione e speranze affidate al web. I fan la sostengono con affetto

La prova dell’affetto del pubblico nei confronti di Elisabetta Gregoraci è evidente e alla portata di tutti. Per farsi un’idea, basta fare un “viaggio” sul web e incappare nel suo profilo ufficiale su Instagram.

L’ex moglie dell’imprenditore Flavio Briatore raccoglie consensi meritatissimi. Al momento sfiora 2 milioni di follower, cifra impressionante che la posiziona nell’Olimpo degli influencer più seguiti del nostro paese. Inoltre, la sua semplicità, l’attaccamento alla famiglia e alla sua terra d’origine, la tenerezza con cui si prende cura del figlio Nathan Falco sono indice della sua natura genuina e alla mano.

Elisabetta Gregoraci usa i canali social per rivelare piccole informazioni sulla sua vita privata. L’ultima condivisione svela, infatti, una curiosità di cui non tutti erano a conoscenza, una grande passione trasformatasi in timore.

“Da piccolina andavo a cavallo… mi piaceva tantissimo, era una mia passione” – ha confessato. Poi l’allontanamento dall’ippica. Come mai? “Un giorno una brutta caduta e, da quel momento, ho sempre avuto un po’ dì paura a rimontare a cavallo. Spero un giorno di riuscire a superare questo mio limite”.

In un carosello di tre foto appare in versione super sensuale con indosso un gilet argentato, in groppa a uno stallone dal manto vellutato.

Tanti i commenti di sostegno nei suoi confronti, i fan tifano tutti er lei: “Fiera e coraggiosa come un’amazzone!”, “La tua bellezza straordinaria mi lascia sempre senza parole. Dopo una caduta ci si rialza sempre e più forte di prima. Sono sicura, tesoro, che ci riuscirai perché la tua forza è più forte di qualsiasi altra paura”.