Emilio Fede, il grido disperato dell’ex direttore: “Non ce la faccio più a vivere” – VIDEO

Emilio Fede, l’ex Direttore del TG4 lancia un allarme sui social. Un video lungo dove sottolinea tutte le sue difficoltà.

Emilio Fede, l’ex giornalista nella sua lunghissima carriera non gli è mancato proprio nulla. Ruoli importanti e prestigiosi come quelli di Direttore per il Tg1 e per il Tg4 ma anche momento più leggeri. Un uomo che ha mostrato sempre la sua verve ironica e non ha mai battuto ciglio quando il tg satirico – “Striscia la Notizia” – era solito riportare una sua frase detta nel corso del Tg4 durante un fuori onda.

Un’amicizia importante quella con Silvio Berlusconi che si è protratta per tantissimi anni. Nonostante una vita piena di stimoli e notorietà, qualcosa adesso non va come dovrebbe, il giornalista infatti lamenta di non farcela più.

Emilio Fede, il grido d’aiuto che ha sconvolto il web: “Non ce la faccio più a vivere”

Emilio Fede ha una pagina Instagram che a quanto pare cura personalmente. Certo, non è aggiornato quotidianamente come sono solite fare le influencer ma il messaggio che ha mandato lascia riflettere. Il giornalista infatti lamenta le condizioni precarie nel quale si trova. Basta guardare il video per rendersi conto di come lo stesso sia sofferente: 90 anni, la compagna di una vita che è venuta a mancare lo scorso anno, è plausibile che le forze tendano a vacillare.

Ma c’è qualcosa che sconvolge il web, lo stesso lamenta di percepire 8.000 euro di pensione al mese, una cifra che a suo dire è irrisoria visto il duro lavoro che ha interessato tutta la sua vita. Somma con cui deve provvedere a pagare le sue spese fisse, dall’auto in leasing alla badante che provvede a lui in quanto non più autosufficiente.

“Ho una pensione da 8mila euro al mese… ma non mi bastano. Devo pagare la rata della macchina in leasing, l’autista, la badante e l’affitto di casa. E le bollette” un messaggio da lui detto sicuramente con tutte le buone intenzioni ma che la maggiore parte degli italiani non prenderà affatto bene, costretti a sopravvivere con meno, molto meno.