Ultimi preparativi per Emma che tra pochi giorni farà il suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo. L’artista ha tirato le somme condividendo i suoi pensieri sui social

Dopo aver concluso le riprese del film “Il ritorno” che la vedrà protagonista, per Emma è tempo di focalizzare tutta la sua attenzione verso il Festival di Sanremo. L’artista farà il suo ritorno sul palco dell’Ariston a distanza di dieci anni dalla sua ultima partecipazione che segnò anche la sua prima vittoria. In gara con il brano “Ogni volta è così“, Emma tira le somme sugli ultimi giorni di prove. La cantante sembra essere pronta per questa nuova avventura.

“Il mio sguardo è rivolto al futuro”, i pensieri di Emma a pochi giorni dal ritorno a Sanremo

Emma ha voluto portare con sé i suoi fan in queste settimane di attesa e preparazione, condividendo sui social scatti e video che la ritraevano impegnata con le prove del Festival. Ma non solo, nei giorni scorsi l’artista ha anche condiviso la copertina ufficiale del brano “Ogni volta è così“, di cui ha già girato anche il videoclip.

La cantante ha anche mostrato di essersi “trasferita” all’interno della dimora che la ospiterà, insieme al suo team di lavoro, per la durata dell’evento. Con lei presente anche Francesca Michielin che dirigerà l’orchestra.

Manca ormai meno di una settimana all’inizio di questa nuova avventura ed Emma sembra essere pronta. Lo comunica attraverso un nuovo post condiviso su Instagram nel quale riflette su quello che sta provando in queste ore. “Le prove. L’orchestra. La mia canzone. Francesca Michielin che che mi dirige e mi supporta con tutto il suo amore. Voi sempre presenti in prima linea“, scrive.

Gli scatti pubblicati la vedono dinnanzi a una finestra, mentre due led rosa con la scritta “Emma” e “Ogni Volta è così” la affiancano. “Il mio sguardo è rivolto al futuro. C’è un mondo nuovo da scoprire. Io sono pronta“, dichiara.

Con la grinta che la contraddistingue affronterà il suo terzo Sanremo come artista in gara, affiancata dalla collega e amica Michielin che debutta in un ruolo inedito. Il pubblico è curioso di scoprire il frutto del loro lavoro, sebbene sia già convinto che le due artiste sapranno lasciare il segno.