Eros Ramazzotti, le prime clamorose parole su Michelle Hunziker: “Siamo stati capaci..”

Eros Ramazzotti chiarisce tutto sul suo rapporto con Michelle Hunziker: parole che non lasciano nessun dubbio

Continua a far parlare la separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che si sono detti addio dopo 10 anni vissuti insieme, un matrimonio e due figlie, Celeste e Sole.

Sono giorni ormai che circola la voce di un presunto ritorno di fiamma tra la conduttrice Mediaset ed il suo primo marito, Eros Ramazzotti. Il cantante che dopo i primi iniziali screzi con la ex, ha saputo ricucire un rapporto sano e sereno per amore della figlia, Aurora, qualche giorno fa aveva già smentito le indiscrezioni. Su Instagram, infatti, aveva detto di essere single e libero.

Oggi però è tornato a far sentire la sua voce e ha spiegato, una volta per tutte, la verità sul suo rapporto con Michelle Hunziker.

Eros Ramazzotti senza freni: “Per Michelle io..”

Rompe il silenzio Eros Ramazzotti e parla di Michelle Hunziker. Questa volta lo fa in maniera più concreta ed ufficiale, dopo il messaggio mandato attraverso Instagram. Il cantante, infatti, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, in edicola proprio da questa mattina, in cui ha chiarito qual è il suo legame, attualmente, con la sua prima moglie.

“Per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi” ha detto Eros Ramazzotti parlando di Michelle Hunziker ed il momento difficile che sta affrontando.

Il cantante ha svelato di averle consigliato di praticare le arti marziali per “scaricare tensioni ed energie negative”. Questo per far capire come i rapporti tra di loro sono buonissimi ma “non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale, né una ritrovata passione” ha sottolineando rispedendo al mittente le voci circolate negli ultimi giorni.

Eros ha spiegato che per amore di Aurora, insieme a Michelle, ha saputo superare il dolore iniziale dato dalla loro separazione sapendo recuperare tutto il meglio di quello che avevano vissuto “canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale”.

L’artista ha precisato, ancora una volta, che “le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà”.