Fabrizio Frizzi, svelata la persona a cui andò l’ultimo pensiero del conduttore: la verità emerge dopo anni ed è straziante

Sono trascorsi quasi quattro anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, eppure la maggior parte del pubblico non riesce ancora a rassegnarsi alla dolorosa perdita. Il conduttore, colto da un malore proprio mentre registrava una puntata de “L’Eredità”, venne ricoverato al policlinico Umberto I e dimesso alcune settimane dopo.

Nei cinque mesi che intercorsero tra l’ischemia e la morte improvvisa – dovuta ad un’emorragia cerebrale -, Frizzi rilasciò un’unica intervista nello studio della collega e amica Antonella Clerici. In pochi, tuttavia, si sono soffermati sulle parole pronunciate dal conduttore proprio in quell’occasione: ancora oggi, i fan di Fabrizio stentano a credere alla sua confessione.

Fabrizio Frizzi, a chi andò il suo ultimo pensiero: emerge la triste verità dopo anni

Nonostante il suo quadro clinico fosse più che precario, Fabrizio Frizzi decise di riprendere a lavorare nell’immediato dopo il malore del 23 ottobre 2017. Tornato al timone de “L’Eredità”, il conduttore dispensava sorrisi e battute ai partecipanti del quiz game, sebbene tutto, nella sua vita, stesse andando letteralmente a rotoli.

Intervistato da Antonella Clerici nel corso della trasmissione “Ieri e oggi”, il conduttore si lasciò andare a delle dichiarazioni che sconcertarono il pubblico. Nello specifico, Frizzi rivelò di non aver ancora superato le problematiche di salute, ma di avere molta fiducia nella ricerca scientifica.

Il suo pensiero, in quella specifica occasione, andò alla figlia Stella, avuta dalla compagna Carlotta Mantovan. “Lotto per lei, per vederla crescere“, aveva detto Fabrizio, lasciando trapelare l’amore incondizionato per la bambina. Di lì a pochi mesi, la morte del conduttore sarebbe arrivata come un fulmine a ciel sereno a distruggere le speranze di molti telespettatori, nonché della sua stessa famiglia.

Dimenticare il sorriso e l’affabilità del presentatore è letteralmente impossibile. Una figura come Fabrizio, nonostante lo scorrere degli anni, rimarrà per sempre una pietra miliare nella storia della televisione italiana.