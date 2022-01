Federica Nargi, bellissima anche se triste: “Perché sei così imbronciata?” – FOTO

Federica Nargi mette in risalto una volta di più la sua bellezza, anche se con un velo di tristezza: lo sfogo su Instagram

La bellezza di Federica Nargi lascia sempre senza fiato, a distanza di anni. E’ passato diverso tempo da quando incantava il pubblico di ‘Striscia la Notizia‘, ancora oggi però è una delle ex veline più amate di sempre.

La affascinante sarda è diventata ormai un volto noto del mondo dello spettacolo, ogni volta riesce nell’impresa di apparire più affascinante della precedente. Si spiegano anche così i suoi quasi 4 milioni di followers, che ne fanno una delle bellezze italiane più desiderate. In questi anni, la sua eleganza e sensualità sono diventate iconiche.

Il 2022 di Federica si è aperto alla grande, con Instagram ben presto in delirio per i suoi soliti scatti. In vacanza alle Maldive, a cavallo di Capodanno, ha regalato immagini clamorose, apparendo più in forma che mai.

Federica Nargi si lascia andare su Instagram, il post malinconico ma il suo fascino è quello di sempre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Anche per lei, però, ogni tanto, c’è qualche momento di tristezza. Quest’oggi, su Instagram, il suo selfie reca un’aria un po’ malinconica, con un messaggio piuttosto chiaro:

Che necessità incredibile di tornare un po’ alla normalità

Una sensazione che più o meno stiamo avvertendo tutti, dopo due anni piuttosto difficili che ci hanno messo alla prova. E l’impressione, purtroppo, è che per ritrovare la ‘normalità’ che conoscevamo prima ci vorrà un bel po’.

Anche con l’espressione imbronciata, tuttavia, il primo piano di Federica esprime un fascino da urlo. I fan, preoccupati per lei, accorrono a commentare e la incoraggiano. Anche una come lei ogni tanto può avvertire un po’ di sconforto.

Speriamo di rivederla un po’ più sorridente nel prossimo scatto. Intanto, la certezza è sempre il suo fascino da capogiro.