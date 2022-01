“Non volevamo questo”, Flavio Insinna costretto a bloccare tutto. Il programma non può proseguire

“Non volevamo questo”, Flavio Insinna costretto a bloccare “L’Eredità”: i telespettatori hanno assistito a qualcosa di incredibile…

Non di rado, durante le registrazioni de “L’Eredità”, Flavio Insinna si lascia andare a degli assurdi siparietti che vedono coinvolti i partecipanti. Il conduttore, che dovrebbe essere imparziale, palesa spesso e volentieri le proprie preferenze rispetto ai concorrenti in gara. I prediletti del padrone di casa, nello specifico, vengono costantemente punzecchiati dal conduttore, che cerca di coinvolgerli nelle dinamiche dello show.

Questa sera, l’entusiasmo di Insinna si è letteralmente spinto oltre ed ha causato non pochi problemi alla concorrente Francesca. Durante il duello con Virginia, la partecipante si è lasciata travolgere dall’emozione ed ha mal interpretato le parole del conduttore. Flavio, colto alla sprovvista, ha dovuto interrompere la diretta.

“Non volevamo questo”, Flavio Insinna costretto a bloccare tutto: i dettagli dell’accaduto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marida Caterini (@maridacaterinitv)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “C’è posta per te”, terribile epilogo per Carmen. Dopo la puntata accade la cosa più brutta

Il duello tra Francesca e Virginia ha creato una situazione di grande imbarazzo all’interno dello studio de “L’Eredità”. Il conduttore, che aveva preso in simpatia la gelataia di origine marchigiana, ha tentato di supportarla per tutta la durata della sfida, complimentandosi al termine di ogni risposta corretta. Francesca, dal canto suo, non ha mancato di palesare tutta la propria agitazione, galvanizzando il conduttore.

Ad un certo punto, la partecipante è andata nel panico a causa di un quesito. “Abita proprio di fronte“, le ha suggerito Insinna, ma la gelataia sembrava sorda a qualsiasi tipo di aiuto. “Dirimp…dirimpetto“, ha azzardato Francesca, il cui tono di voce, fattosi improvvisamente squillante, lasciava trapelare tutta l’emozione provata.

Solo grazie all’incoraggiamento di Flavio, la partecipante è riuscita a trovare la risposta corretta: “Dirimpettaio!“. Insinna, felicissimo di questo traguardo, ha addirittura bloccato la sfida per tranquillizzare la concorrente: “Non volevamo il codice fiscale, solo il nome…“. Dopo questa brevissima interruzione, il duello è proseguito ed ha segnato il trionfo di Virginia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Pensi a Riccardo?”, Ida ammette la verità in lacrime. Costretta ad abbandonare lo studio

Francesca, costretta ad abbandonare lo show, è stata prontamente rassicurata dal conduttore. “Verremo a trovarti nelle Marche e ad assaggiare il tuo gelato“: questo l’affettuoso saluto del padrone di casa de “L’Eredità”.