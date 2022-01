Giulia Pelagatti, la nuova velina di Striscia rimane in mutande: meglio di Shaila! – FOTO

Giulia Pelagatti, la nuova velina di “Striscia la Notizia” rimane in mutande sui social. I fan non hanno dubbi: meglio di Shaila Gatta!

Sostituire le amatissime Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva avrebbe potuto essere un’impresa tutt’altro che semplice per le nuove arrivate. Eppure, fin dal giorno del loro primo stacchetto, Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani si sono dimostrate perfettamente all’altezza della situazione.

La mora del duo, proprio come Shaila, si è fatta notare grazie al palcoscenico di “Amici”, il talent show a cui ha preso parte durante l’edizione 2016. Ora che la sua notorietà è stata consacrata proprio da “Striscia la Notizia”, i followers della Pelagatti sono a dir poco raddoppiati. La stessa velina, attraverso uno dei suoi ultimi post, non ha mancato di catturare l’attenzione del pubblico, proponendosi in una veste letteralmente “osé”.

