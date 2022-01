Scomparso durante la passeggiata: trovato morto tra gli scogli

Nella serata di ieri, un uomo di 91 anni, scomparso da ore, è stato trovato morto tra gli scogli del porto di Giulianova, in provincia di Teramo.

Tragico epilogo nelle ricerche di un uomo di 91 anni di cui non si avevano più notizie da diverse ore. L’anziano era uscito dalla sua casa di Giulianova, in provincia di Teramo, nella mattinata di ieri per fare colazione, ma non era più rientrato. Circostanza che ha fatto scattare l’allarme lanciato dalla nuora. Avviata la macchina delle ricerche, in serata il 91enne è stato trovato privo di vita tra la scogliera del Molo Sud del porto. Non si conoscono ancora le cause del decesso.

Cesare Casaccia, il 91enne scomparso ieri mattina, mercoledì 26 gennaio, da Giulianova, comune in provincia di Teramo, è stato trovato morto.

Il corpo dell’anziano, scrivono i colleghi della redazione del quotidiano Il Messaggero, è stato rinvenuto nella serata di ieri tra la scogliera del Molo Sud del Porto. Le ricerche erano scattate quando la nuora di Casaccia ha contattato le forze dell’ordine, preoccupata perché il 91enne, uscito di casa per far colazione e per una passeggiata, non era più tornato.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 20 con il tragico ritrovamento. Presso il porto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, gli uomini della Guardia Costiera ed i carabinieri. I sommozzatori hanno recuperato il cadavere tra gli scogli e lo hanno riportato sulla banchina.

La salma, trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Mazzini, scrive Il Messaggero, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore potrebbe stabilire ulteriori accertamenti per far chiarezza sul drammatico episodio. Non si conoscono, difatti, ancora le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio quella che l’anziano possa essere caduto mentre passeggiava perdendo la vita dopo aver battuto la testa.

