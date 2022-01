“Il Paradiso delle Signore”, addio straziante: lascia Milano per sempre

Addio straziante ne Il Paradiso delle Signore: dopo quello che è accaduto nelle ultime puntate, è inevitabile il suo abbandono

Il Paradiso delle Signore è una fiction piena di colpi di scena, e con il 1963 che è appena cominciato, abbiamo già dovuto fronteggiare numerose novità. Infatti, Vittorio e Tina, hanno ricominciato a frequentarsi come amici. In molti fin dal principio hanno avuto dei dubbi riguardo il loro rapporto, ma loro hanno sempre smentito di essere qualcosa in più. Nelle ultime puntate, però, è scoppiata di nuovo la passione tra i due protagonisti e questo ha creato diversi scompensi ad alcuni personaggi della seguitissima fiction.

Il Paradiso delle Signore: Sandro va via per sempre?

Sandro, che già aveva dei sospetti, ora che ha scoperto tutto è semplicemente furioso. Non ha intenzione più di avere niente a che fare né con Vittorio né con Tina. Conti ha provato a spiegargli quello che è accaduto tra lui e la donna, il modo in cui è stato tutto piuttosto inevitabile, ma Sandro è troppo ferito al momento per poter sentire ragioni.

Infatti, nel corso della prossima settimana, l’uomo comincerà a valutare l’idea di andare via per sempre. Vittorio farà del suo meglio per fermarlo ma oramai Sandro ha preso la sua decisione: vuole lasciare Milano e dimenticare una volta e per tutte le persone che lo hanno pugnalato alle spalle con questo tradimento. Tina e Vittorio, non possono dargli più della loro sincerità.

Sandro andrà via per sempre? Per scoprire se la decisione di lasciare Milano sarà definitiva, non ci resta che guardare le prossime puntate che andranno in onda su Rai Uno.