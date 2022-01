“Lo sei… da impazzire!” Eleonora Pedron espone tutta la mercanzia: visuale impagabile – FOTO

La famosa conduttrice televisiva, Eleonora Pedron, pubblica una foto su Instagram, mostrando a tutti i followers le sue bellissime gambe

Eleonora Pedron, ha partecipato ad un reality televisivo, Back to School, in onda ogni martedì sera su Italia1. La bellissima showgirl, si mostra davvero entusiasta di partecipare al programma, tanto da aggiornare costantemente i suoi followers su tutto ciò che accade. Nelle ultime ore, uno scatto della Pedron fa impazzire tutti.

“Per me la più brava e la più bella” Eleonora Pedron a Back to School

Il 25 gennaio, è andata in onda una puntata del reality show Back to School. Tra i diversi vip che hanno partecipato al programma, anche l’ex Miss Italia Eleonora Pedron. La splendida conduttrice, pubblica uno scatto su Instagram che la ritrae nei camerini del programma televisivo, felice di sfoggiare un look strepitoso.

Nella didascalia del contenuto postato, Eleonora scrive: “Ieri sera a Back to School”. La showgirl, ha inoltre ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a renderla davvero meravigliosa. Molti i like e i commenti da parte dei propri sostenitori, rimasti colpiti dalla sua immenso fascino: “Sei proprio sexy…da impazzire!”; “Classe e bellezza infinita”; “Per me la più brava e la più bella”…

L’ex Miss Italia, nella puntata di martedì è stata sottoposta ad un esame, poiché ripetente, riuscendo però a sostenerlo nel migliore dei modi; la bella Pedron risponde correttamente alle domande di geografia, mostrando di essere veramente preparata. Tuttavia, la commissione dei maestri ha fatto un piccolo appunto ad Eleonora dicendo lei di aver scelto un abito troppo corto per la scuola.

Si tratta di vestito nero composto con le maniche lunghe e le spalle a sbuffo, la gonna a portafoglio composta da alcune cinture e un meraviglioso fermaglio a forma di fiore.

Una bellezza senza fine, quella si Eleonora Pedron. La donna dal fascino intramontabile, dimostra di essere anche molto intelligente.