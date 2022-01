Jasmine Carrisi lascia tutti senza parole: la foglia di Al Bano e Loredana Lecciso abbandona i lunghi capelli biondi

Jasmine Carrisi, la seguitissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sa il fatto suo, come farsi notare, osservare e anche far parlare di sé. Tra musica e televisione, gli occhi su di lei non si abbassano mai e ora è tornata a far parlare per il suo cambio look.

Dimentichiamoci, infatti, la bella biondina tanto simile a mamma Lecciso, oggi Jasmine ha voltato pagina e ha stravolto il suo aspetto. Effetto grintoso che mette in risalto gli occhi azzurri. Ecco come è cambiata, anche rispetto a quando era bambina: oggi è una bomba di sensualità.

Jasmine Carrisi: il cambio totale. Oggi è così

Bionda e con gli occhi azzurri, una principessa fin da quando era piccola. Così Jasmine Carrisi ci ha sempre abituati a vederla ed amarla. Tratti dolci e dai colori tenui che hanno fatto innamorare chi i suoi genitori li segue da sempre.

Un piccolo angelo ed una principessina che via via è cresciuta mostrando sempre il bello di un’espressione che non mente. Gli scatti del passato condivisi dalla figlia d’arte non mentono e suscitano tanta tenerezza, eppure quel biondo e quel volto angelico oggi sono solo un ricordo.

Jasmine ha completamente stravolto il suo look scegliendo per la sua chioma un rosso fuoco. Una colorazione totalmente diversa da quella a cui eravamo abituati che racconta di grinta e di coraggio, evidenziando ancora di più l’azzurro dei suoi magnifici occhi.

Anche se sembra quasi un’altra persona, oggi come ieri, la figlia di Al Bano resta una vera bomba sexy. Sulla neve e con il cappello in testa, Jasmine “presenta” a tutti la sua nuova chioma senza scrivere nulla a corredo degli scatti.

Impossibile non accorgersi del cambiamento: per lei tanti complimenti per la scelta ma anche qualche critica. E mamma e papà cosa ne penseranno di questo stravolgimento?