L’inizio del Festival di Sanremo si avvicina e per Gianni Morandi è tempo di prove: accanto a lui il co autore del brano, Jovanotti, che ha voluto mandare un messaggio ad Amadeus

Quasi tutto pronto per l’inizio del Festival di Sanremo che partirà martedì 1 febbraio. Tra gli artisti in gara, e i ritorni più attesi, c’è Gianni Morandi che partecipa con il brano “Apri tutte le porte”. Il testo della canzone è stato scritto insieme all’amico Jovanotti, segnando così la seconda collaborazione tra i due. La prima risale alla scorsa estate con il singolo “L’allegria“, firmato proprio da quest’ultimo. I due artisti si sono riuniti nelle scorse ore per le ultime prove e ne hanno approfittato per mandare un messaggio al direttore artistico.

“Sei pronto?”, l’entusiasmo di Jovanotti e Gianni Morandi prima del ritorno all’Ariston

Tra gli artisti più amati dal pubblico italiano, Gianni Morandi farà il suo ritorno all’Ariston mettendosi in gioco ventidue anni dopo la sua ultima partecipazione. Lo fa con un brano scritto insieme a Lorenzo Cherubini, al quale lo lega anche un rapporto d’amicizia. Dopo il rischio di squalifica -in seguito alla pubblicazione involontaria di alcuni secondi del brano- fortunatamente rientrato, Morandi resta in gara e si prepara a salire sul palco con il brano “Apri tutte le porte“.

A pochi giorni dall’inizio del Festival per lui è tempo di ultime prove, proprio accanto a Jovanotti. Quest’ultimo ha pubblicato un video sui social che li vede in studio insieme. “Sei pronto per Sanremo?“, urla entusiasta. “Abbastanza…“, risponde Morandi prima di correggersi e gridare “Sì sono pronto!“. “Anche io” afferma Jovanotti, sottolineando successivamente “per fare il tifo“.

Nelle scorse settimane alcune voci avrebbero voluto quest’ultimo ospite in una delle cinque serate, anche per forte volontà del direttore artistico Amadeus. Nulla di fatto però, Jovanotti ha ribadito come voglia rivestire il ruolo di autore e sostenere l’amico da dietro le quinte.

È proprio ad Amadeus che si rivolgono, taggandolo nel video delle prove. “Che pezzo che abbiamo ragazzi“, termina con queste parole Lorenzo Cherubini che non riesce a nascondere tutto l’entusiasmo per questa avventura che prenderà il via martedì 1 febbraio.