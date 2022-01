LDA, tutta la verità sul rapporto con papà Gigi D’Alessio: “Io sono un’altra cosa”

L’attuale studente di ”Amici” è figlio d’arte ma qual è il suo rapporto con Gigi? Lo ha svelato lui stesso.

Gigi D’Alessio è papà di ben cinque figli: i primi tre, Claudio, Ilaria e Luca, avuti dal suo primo matrimonio con Carmela Barbato; Andrea nato dalla relazione con Anna Tatangelo e l’ultimo arrivato, Francesco, avuto dalla sua attuale compagna, la 28enne Denise Esposito.

Luca lo stiamo conoscendo meglio in questo ultimo periodo poiché allievo nella scuola di ‘‘Amici” di Maria De Filippi con il nome d’arte LDA.

Si è voluto scrollare di dosso il cognome impegnativo del padre per non essere accostato a lui. Dunque, qual è il loro rapporto?

Tutta la verità sul rapporto tra Gigi D’Alessio e LDA

Luca non ama parlare della sua famiglia e vuole fare il suo percorso all’interno del talent show senza sentire su di sè il pesodi papà Gigi.

Per questo motivo non sppiamo nel dettaglio qual è il rapporto che ha con il padre: sul suo profilo social non ci sono riferimenti alla sua famiglia mentre se sfogliamo l’Instagram di Gigi D’Alessio troviamo diversi riferimenti a suo figlio Luca.

Il primo scatto raffigura papà Gigi insieme al suo terzogenito nel giorno della maturità di quest’ultimo mentre nel secondo post possiamo vedere Luca intento, già da piccolo, a seguire le orme del padre intonando una celebre canzone napoletana.

Luca è nato pochi mesi prima che D’Alessio lasciasse la madre e intraprendesse una relazione con l’allora giovanissima Anna Tatangelo.

LDA si è confidato proprio con l’insegnante Rudy Zerbi, rivelando: “Sembra tutto bello dall’esterno, invece non è così. Tutti pensano che sei figlio di un cantante, sei vestito bene, pensano soloalle cose materiali. Ma dentro hai dei vuoti“.

Nella scuola di ”Amici” ha rivelato di non voler essere avvicinato a suo padre: “Io sono un’altra cosa rispetto a lui. Abbiamo due stili completamente differenti”, ha chiarito riferendosi al genere musicale e al tipo di scrittura completamente diversi.

Lo stesso D’Alessio non ha mai voluto aiutare suo figlio nel mondo della musica perché sa bene cosa significa la gavetta ed è giusto che la conosca anche lui.

Luca, tuttavia, sa di voler puntare in alto e ha un augurio per se stesso: “Che un giorno incontrando mio padre possano fermarlo e domandargli: ‘Ah, tu sei il padre di LDA?’ “.