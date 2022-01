“Matrimonio a prima vista Italia 8”: al via la nuova stagione, chi sono i 6 single e quando andrà in onda

L’amato programma in cui sei perfetti sconosciuti si sposano all’oscuro per poi trascorrere un mese di convivenza è finalmente ricominciato.

Il docureality non si è fermato neppure in piena pandemia ma ha proseguito imperterrito sempre seguendo le massime misure di sicurezza per dare tutta la garanzia ai suoi concorrenti e alle loro famiglie. Ieri finalmente è tornata anche l’ottava stagione che ha fatto il suo debutto, come ormai da consuetudine da qualche anno, sulla piattaforma Discovery Plus.

Nessun allarmismo però per chi non dispone dell’abbonamento, al via su Real Time in chiaro il prossimo 16 febbraio, un tempo ragionevole per aspettare di vedere le vicende sentimentali dei nuovi sei prescelti a partecipare a questa super edizione.

Il programma prodotto da NonPanic Banijay vedrà ancora la presenza dei tre esperti ormai molto amati, Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e psicoterapeuta, e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione.

Chi sono i 6 single? Conosciamoli meglio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Discovery Italia PR (@discoveryitalia_pr)

La concorrente più giovane è Giorgia, 27 anni di Mondovì (CN). È un’impiegata con un passato di studi rivolto verso la carriera da avvocato poi abbandonata. Ha un forte legame con la madre ma ha anche moltissime amiche con cui trascorre il tempo libero.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> LDA, tutta la verità sul rapporto con papà Gigi D’Alessio: “Io sono un’altra cosa”

La seconda concorrente è Giorgia, 28 anni di Rieti. Lei è tecnico di circolazione extra corporea, ama il suo lavoro ed è proiettata a sviluppare la sua professione e diventare una professionista. Vive con la famiglia, ha un fratello ed è una grandissima juventina.

Cristina ha 30 anni ed è di Capriolo (BS), è disoccupata dopo anni di continui cambi di lavoro. Oggi si sta prendendo cura di lei studiando come personal trainer e cerca un uomo per avere quella stabilità emotiva che le manca da anni: è infatti rimasta molto giovane orfana dei genitori e non ha fratelli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Eros Ramazzotti, le prime clamorose parole su Michelle Hunziker: “Siamo stati capaci..”

Antonio ha 29 anni ed è di Castrì di Lecce. Lavora come rappresentante ma nel tempo libero si dedica all’equitazione, una grande passione di tutta la sua famiglia. È molto unito a loro e alla sorella.

Il secondo concorrente uomo è Gianluca, 30 anni di Nichelino (TO). Nella vita fa l’imprenditore di porte ma nel tempo libero ama i balli caraibici e la pesca. Ha 2 sorelle ed un fratello che ama alla follia.

L’ultimo, ed anche il più “grande” come età, è Mattia di 34 anni di Bernareggio (MB). Si tratta di un libero professionista in quanto manutentore di impianti elettrici e bassa tensione. È molto sportivo e anche lui ha un fratello minore.