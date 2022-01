Melita Toniolo cede alla tentazione, cambiamento inatteso: fan stupiti – FOTO

Melita Toniolo ha condiviso sui social network uno scatto in cui ha mostrato il suo cambiamento inatteso.

Melita Toniolo, da quando non lavora a tempo pieno in televisione, sta dedicando le sue giornate a suo figlio Daniel. Diavolita, in ogni modo, si mostra sempre al grande pubblico attraverso i social network, svolgendo un lavoro da influencer. La showgirl, con frequenza, condivide anche post in cui sponsorizza qualche prodotto.

I personaggi dello spettacolo utilizzano i propri profili anche per mostrare dettagli della vita privata e situazioni che vivono nel quotidiano. Anche Melita, nella giornata odierna, ha deciso di condividere un post per svelare ai suoi fans il grande cambiamento nel suo look. La nativa di Treviso ha deciso di cedere alla tentazione e di fare una cosa di cui poi si è pentita.

Melita Toniolo, cambiamento inatteso: il web è sorpreso

Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

Melita, qualche minuto fa, ha pubblicato sul suo profilo l’ennesimo scatto da crepacuore. La bellezza della showgirl lascia senza parole la platea, così come la sua esplosività. Il maglioncino che indossa “disegna” infatti le sue forme monumentali. La 35enne ha svelato anche l’incredibile cambiamento nel suo look.

“Buongiorno Ragazzuole! Chi è in Dad? Chi a lavoro? Chi a scuola? Quando finirà tutto questo? Chi vede la luce in fondo al tunnel?“: dopo le riflessioni sulla situazione che stiamo vivendo tutti a causa del Covid (con restrizioni ancora presenti dopo l’esplosione dei contagi), la Toniolo fa l’incredibile confessione. “Ma soprattutto, perché mi son tagliata il ciuffo davanti? Ripetete con me ” non tagliarlo mai più, non tagliarlo mai più, non tagliarlo mai più..“. In realtà, con il nuovo taglio sta benissimo.

La conduttrice Margherita Zanatta ha commentato in modo divertente il post. “Maaai cedere alla tentazione del ciuffo amica, mai!”, ha scritto la 39enne.