Nessuna buona notizia per oggi, nuvole in aumento e peggioramento nel weekend. E’ ancora presto per le belle giornate. La situazione nel dettaglio.

Una situazione meteorologica decisamente instabile quella di oggi che vede ancora una volta l’Italia divisa in più fazioni. Al Nord i cieli sono coperti da una fitte coltre di nubi così come in Pianura Padana aleggia la nebbia. Al Centro, i cieli andranno via via a coprirsi durante la giornata ed al Sud previste precipitazioni abbondanti.

Le previsioni nel dettaglio per la giornata di oggi

NORD

Da questa mattina i cieli saranno coperti fino al weekend. In Pianura Padana previste foschie e nebbia e nella fattispecie si consiglia di guidare con la massima prudenza. La situazione peggiorerà nelle ore centrali, previste piogge sparse in tutto il settentrione.

CENTRO E SARDEGNA

Situazione decisamente instabile anche al Centro Italia, le nubi scenderanno dalle Regioni settentrionali per coprire i cieli di Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Attenzione agli acquazzoni improvvisi, la situazione non desta preoccupazioni.

SUD E SICILIA

Nubi concentrate in Sicilia ed in Calabria, previste piogge e nevicate a bassa quota. Il vento gelido dei Balcani ha lasciato il meridione ma non è ancora detta l’ultima parola.

Temperature in calo sotto lo zero, specie nelle ore notturne, ma sempre più alte della media stagionale, attenzione alle gelate. Mari da poco fatta eccezione per lo Ionio. Venti deboli su tutto il Paese.