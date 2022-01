Michelle Hunziker, dopo l’addio la svolta inaspettata: “Questa cosa mi ha fatto cambiare tutto” – VIDEO

Giungono nuove notizie sul fronte post Trussardi per Michelle Hunziker. Il Video compromettente è già virale sul web.

L’ex compagna di Eros Ramazzotti, dal quale ha avuto una bellissima bambina di nome Aurora, oggi fashion influencer in rampa di lancio e sogno proibito dei ‘maschietti’ sembra aver dato la sterzata decisiva alla sua vita sentimentale.

In questi giorni non si può non fare il nome di Michelle Hunziker, conduttrice e showgirl svizzera consacratasi in Italia sotto il segno dei riflettori del piccolo e grande schermo. Nelle ultime ore sul fronte “amore” impazza a dir poco il suo nome e quello dell’imprenditore, Tomaso Trussardi.

L’ormai ex coppia felice ha deciso in pubblico di separarsi e dedicarsi ognuno ai propri spazi, a fronte di una vita stressata dal lavoro e dalla pressione mediatica. Tuttavia ancora non sono chiare le vere ragioni che hanno portato ad un assurdo distacco.

Con il video condiviso tra le storie di Instagram della ‘paladina’ d’oltralpe inizia a delinearsi una spiegazione più logica sugli obiettivi futuri dell’ex volto di ‘Striscia La Notizia’

Michelle Hunziker volta pagina così: il VIDEO compromettente con una nota celebrità

E’ tempo di ricambio generazionale su tutti i fronti per Michelle Hunziker. Dopo il doloroso saluto alla Mediaset e allo studio di ‘Striscia La Notizia’ la bella e simpatica showgirl svizzera ha tagliato fuori dalla sua vita il ricco imprenditore, Tomaso Trussardi.

L’annuncio è arrivato da poco meno di una settimana per bocca di entrambi i coniugi. Mentre impazza il ‘totofidanzata’ per lui, la conduttrice sembra essere intenzionata a dedicarsi alla libertà più assoluta.

A farle compagnia in questo contesto di stasi sentimentale è l’altra collega e modella, Belen Rodriguez, fresca d’addio ad Antonino.

Le due celebrità più rinomate del momento si sono rese protagonista di una performance dal fiato cortissimo.

Si tratta di un’esibizione di pilates ad alta temperatura con due baldi giovani. Il ‘quartetto‘, come si evince dai dettagli del video lanciato in rete tra le storie di Instagram del profilo di Michelle propone coccole e abbracci che risaltano l’attrazione fisica.

“Questa cosa mi ha fatto cambiare tutto” tuona tra le rime la simpatica conduttrice, che con il consenso della neo mamma di Luna Marie, sembra lontano anni luce dall’intavolare una nuova ‘trattativa’ d’amore, nel prossimo futuro.