La showgirl Michelle Hunziker svela in un’ultima ed intima intervista l’inizio della crisi con Tomaso Trussardi, le sue rispettive motivazioni ed il suo progetti futuri.

In un presente mai così chiaro e sempre più delineato riguardo le sue future intenzioni, la showgirl di origini svizzere, Michelle Hunziker, ha voluto raccontarsi senza remore in un’intervista inedita delle ultime ore.

La conduttrice di “All Together Now”, ora al lavoro con l’amica e collega Belen Rodriguez in vista di una nuova ripartenza televisiva, ha spiegato nei dettagli al settimanale “Oggi” ciò che avrebbe portato alla degenerante crisi con Tomaso Trussardi. E di come tutto abbia avuto inizio già due anni fa.

Michelle Hunziker il racconto inedito: la crisi è iniziata due anni fa, ecco perché

Dopo una preziosa decade vissuta una al fianco dell’altro, Michelle ha detto basta. La conduttrice ammette serenamente di aver riflettuto a lungo, prima di affidarsi alla sua decisione, iniziando gradualmente a riprendere la sua vita in mano ed andando via via alla ricerca dei suoi spazi. Attraverso il suo innato entusiasmo, oggi Michelle racconta in diretta da un solitario ed assolato spazio verde di aver preso coraggio per trasformare quell’amore in amicizia. Anche in virtù dell’amore che lega lei e Tomaso alle loro due bambine, Sole e Celeste.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vanessa Incontrada, per lei il grande ritorno: arriva l’annuncio ufficiale

“Io e Tomaso siamo due alfa“, aveva ammesso Michelle. “Vogliamo decidere tutti e due. È su quello che ci scorniamo“. Dal 2011, anno in cui la coppia si è formata, al felice coronamento del loro sogno d’amore con le nozze nel 2014, poi nel 2020 qualcosa sarebbe drasticamente cambiato. Nonostante le numerose rassicurazioni che Michelle avrebbe dato, a proposito di una nascente crisi, la situazione si sarebbe poi dimostrata per quello che era.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Regina Elisabetta sconvolta: situazione preoccupante a Palazzo, retroscena da brividi

Grandi cambiamenti, dunque. Ma che l’affiatato pubblico della conduttrice avrebbe potuto captare soltanto in seguito ad alcune decisioni prese di comune accordo dai due esponenti dell’ex coppia. Da un più visibile avvicinamento, seppur in amicizia, con il suo ex partner, il cantautore Eros Ramazzotti. Alla separazione, lei a Milano e Tomaso in quel di Bergamo. Sino ad un natalizio epilogo, quello del passato 2021, trascorso in esclusiva con i membri della sua “family” d’origine. Composta dalla mamma, Ineke, e dalla sua primogenita, Aurora. Ad ora Michelle, a seguito dell’ufficializzazione della rottura, appare serena. Anche e soprattutto in virtù dei cambiamenti in atto nella sua vita. Un ultimo video, tra una sana beauty routine e novità in arrivo, è apparso nella serata di ieri, mercoledì 26 gennaio. Le immagini in movimento la immortalano al fianco di Belen.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorena Lory Piccola ❣️🦋 (@lorenapiccola)

In complici prove di avanspettacolo. Non resterebbe adesso che restare sintonizzati per scoprire di più su questa sua nuova avventura.