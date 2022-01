Miriam Leone su Instagram incanta i fan direttamente da Parigi – FOTO

L’ultima foto di Miriam Leone da lei pubblicata su Instagram ha mandato letteralmente fuori di testa i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

La splendida Miriam Leone, direttamente da Parigi, incanta il suo pubblico con dei bellissimi scatti nella capitale francese. Una foto pubblicata su Instagram ha mandato i suoi fan in visibilio. “Live from Paris” scrive l’attrice per accompagnare la foto. Ma cosa la porta a Parigi?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Ti trovo **** in ogni circostanza” Caterina Balivo, il particolare sotto i pantaloni non è passato inosservato – FOTO

Miriam Leone dopo il successo nei panni di Eva Kant vola in Francia

Miriam Leone è reduce dal successo ottenuto con il ruolo di Eva Kant nel film Diabolik. Il film dei fratelli Manetti, ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico. La storia del terribile Diabolik e della sua amata Eva ha fatto innamorare tutti. La Leone ha rivestito i panni di Eva Kant e la sua interpretazione nel film è stata eccellente, il personaggio era fatto su misura per lei. Diabolik non è stato l’unico film che di recente ha visto Miriam protagonista. Nel 2021 è uscito il film Marilyn ha gli occhi neri, dove la bellissima attrice ha recitato al fianco di Stefano Accorsi. E’ da poco stata data la notizia della disponibilità del film su tutte le piattaforme di streaming digitali.

Un successo dietro l’altro quindi per la bellissima Miriam Leone, lei nel frattempo si gode la sua meritata fama e continua a far sognare i fan con i suoi scatti su Instagram. L’attrice ama molto utilizzare il social, dove quotidianamente aggiorna il suo pubblico sulla sua vita lavorativa e privata. Miriam si è da poco sposata con il manager Paolo Carullo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Federica Nargi, bellissima anche se triste: “Perché sei così imbronciata?” – FOTO

Miriam Leone si trova adesso a Parigi per la serata conclusiva della Paris Fashion Week, che terminerà con la sfilata di Fendi. L’attrice sta costantemente pubblicando foto e stories sul social dove non nasconde il suo entusiasmo per questa esperienza.