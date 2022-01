Esilarante scivolone in diretta tv della gettonata ospite alla trasmissione di Serena Bortone. Folli risate ad “Oggi E’ Un Altro Giorno”.

Dopo aver fatto virtualmente visita alla paradisiaca villa di Yves Saint Laurent e Pierre Bergé, situata nella loro amata Marrakech, e nonché ad oggi impeccabile emblema della loro serena quanto talvolta tormentata storia d’amore, a smorzare la tensione ci penserà una spassosa caduta in diretta.

Nella puntata appena conclusasi sul primo canale Rai, di “Oggi E’ Un Altro Giorno“, ad essere vittima dell’imbarazzante episodio sarà una delle più amate compagne di avventure del programma. Spesso affiancata dal noto cantante e musicista Memo Remigi.

“Oggi E’ Un Altro Giorno” l’entusiasmo è troppo: l’ospite cade in diretta, una parentesi esilarante

In attesa dell’approdo di un ulteriore ospite d’onore, verranno raccontati con l’ausilio di suggestive lettere d’amore, i dettagli di una storia particolarmente toccante. E che segnò la vita privata dello stilista francese. Accolto per l’occasione, nel salottino della conduttrice Serena Bortone, il celebre autore, attore e regista di origini partenopee, Pino Ammendola. Nella parentesi televisiva, grazie alle sue letture ed interventi, si passeranno velocemente in rassegna vari aneddoti dell’iconico passato. Sino agli struggenti ricordi risvegliati dall’attivista e scrittrice, sopravvissuta ai campi di concentramento, Lidia Maksumowics.

L’esilarante aneddoto sorprenderà nel mezzo i telespettatori. Quanto i numerosi ospiti in studio. L’imprevisto si presenterà, dunque, al termine del racconto dell’attore e noto doppiatore. Ora a teatro al fianco di Eva Robin’s, anch’essa presente alla trasmissione, in occasione dei settant’anni dell’artista.

Durante una conclusiva parentesi di ballo, gradita da tutti i presenti ed all’insegna delle travolgenti note del can-can francese, la cantante ed ospite fissa al programma, Jessica Morlacchi, forse preda del condiviso entusiasmo, sarà vittima di una caduta improvvisa. Lo scivolone genererà immediatamente un’ilare reazione degli altri aspiranti ballerini. Sino a che, sul finale e tra le risa incontrollabili degli astanti, l’ospite danzante non potrà che tentare di alzarsi con straordinaria prontezza. E continuare a sorridere, fingendo che nulla sia accaduto, con estrema nonchalance.

La Morlacchi dimostrerà perciò, nonostante l’avvento del “divertente” siparietto immortalato dalle telecamere, anche in tal frangente di possedere una classe di pochi.