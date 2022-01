“Basta ti pregooo”. Paola Iezzi si scopre lentamente, alza la sottoveste e fa come Belen: mostra proprio lì. Carosello di FOTO illegali

La cantante ancora una volta ha mandato in iperventilazione il web con una serie di scatti in cui gioca a mostrare le gambe in modo scandaloso…

Il suo passato canoro assieme al duo Paola e Chiara sembra ormai un vecchio ricordo per Paola Iezzi che oggi come solista ha preso la scena canora in modo predominante con successi anche molto apprezzati dalla critica.

In questi giorni però non sta facendo parlare tanto il suo ultimo EP “Mon amour” ma piuttosto la sua azzardata scelta stilistica di affrontare la quarantena chiusa in casa: ogni giorno la cantante si mostra ai follower con abiti super succinti in cui nulla è lasciato all’immaginazione.

Con lei è come giocare con il fuoco, prima o poi ci si scotta. Foto incandescenti ricche di patos decisamente vietate ai minori. Vediamo le ultime pubblicate poche ore fa.

Paola Iezzi senza freni: “L’unica volta in cui il Covid ha portato cose buone”

