Piersilvio Berlusconi è un imprenditore di grande successo e tutti conosciamo le sue origini. Qual è il suo rapporto con il padre?

Piersilvio Berlusconi è un imprenditore e dirigente d’azienda, azionista di Fininvest, la holding che controlla il Gruppo Mediaset della sua famiglia. Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1992 nel marketing di Publitalia.

Nel corso degli anni ha subito diversi procedimenti giudiziari, è stato indagato nel processo Mediaset sulla compravendita dei diritti televisivi con l’accusa di riciclaggio di denaro sporco. Nel 2010 gli viene contestata la frode fiscale nell’ambito dell’inchiesta Mediaset-Rti.

Anche suo padre ha subito numerosi processi penali. Ma qual è il rapporto che lo lega a Silvio Berlusconi? Lo ha svelato lui stesso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> Nadia Toffa, la confessione più intima della giornalista: accadeva poco prima della scomparsa

Le parole di Piersilvio Berlusconi rivolte a suo padre

Piersilvio Berlusconi, in occasione dell’ottantesimo compleanno di suo padre, ha scritto una lettera dove ha voluto esprimere tutto ciò che lo lega all’ex Cavaliere.

“Questi ultimi dieci anni sono stati fondamentali per il rapporto tra me e una persona straordinaria come mio padre”, ha esordito il compagno di Silvia Toffanin.

“In questo decennio è aumentata in me la comprensione del ruolo fondamentale che mio padre ha avuto nella mia vita”, ha precisato.

Ciò che l’ha cambiato maggiormente è stato crescere i propri figli e per questo ha voluto spiegare cosa ha significato per lui suo padre: “Credo accada a tutti i figli nel momento in cui diventano a loro volta padri […] Mio padre intanto continuava a combattere su tutti i fronti, a dare l’anima come sempre. E mi è venuto spontaneo pensare a lui, a com’era quando io ero piccolo. A tutte le cose che mi ha insegnato, ai valori che mi ha trasmesso. A come riusciva a essere presente nella nostra vita mentre costruiva giorno dopo giorno da zero qualcosa che non esisteva, con idee innovative e tanto, tanto coraggio”.

Ha utilizzato parole di elogio e di ringraziamento nei confronti di una persona che per lui ha avuto un ruolo fondamentale e che è sempre stata d’esempio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> Bonolis terrorizzato ad “Avanti un altro!”: “Così facciamo il record..”. Mai successo in tv

E ha voluto concludere il suo messaggio con una dedica molto toccante nei confronti di Silvio Berlusconi, ricordando il momento difficile che ha affrontato: “In questa stagione è arrivata anche la prova della salute. Una cosa seria, serissima. Che ha affrontato e superato come fa sempre lui: con coraggio e speranza nel futuro. Non ha tentennato, non ha preso tempo: ha guardato in faccia la realtà e ha deciso. Anche questa è un’altra esperienza forte per un figlio. Di più: un esempio indimenticabile. Se è possibile, oggi voglio ancora più bene a mio padre”.