Profumi uomo: ecco i trend del 2022

Profumi sensuali, accattivanti, avvolgenti, talvolta anche divertenti, sono i profumi uomo che stanno dominando questo 2022. Dei veri e propri inni alla virilità senza mettere da parte la spensieratezza di cui tutti hanno bisogno dopo le difficoltà degli scorsi due anni passati.

Nella classifica dei profumi uomo che si sono già fatti notare in questi primi giorni del nuovo anno, troviamo sicuramente alcune novità, ma c’è da dire che non mancano reinterpretazioni di grandi classici della profumeria, rielaborati secondo le ultimissime tendenze.

In questo articolo è possibile trovare moltissime idee profumi uomo tra i più gettonati del momento, con le relative informazioni su ciascuna fragranza e su come e quando indossarla.

Profumi uomo 2022: i cinque più quotati di quest’anno

Un profumo da uomo che si rispetti, ha la capacità di essere un’estensione della propria personalità e di diventare, all’occorrenza, anche una perfetta arma di seduzione.

Un uomo amante dei profumi e delle fragranze, soprattutto quelle più ricercate, non dovrebbe mai accontentarsi, ma piuttosto dovrebbe poter sempre scegliere tra i migliori profumi sul mercato.

Quella che segue è una selezione accurata di quelli che sono risultati essere i cinque profumi uomo più quotati di quest’anno.

Dior Elixir Sauvage

La versione Elixir del profumo Dior Sauvage è la prova che un profumo classico, se rivisitato nel giusto modo, può ancora essere considerato “di tendenza”.

Inebriante e avvolgente, questo profumo è un concentrato riuscito perfettamente grazie all’incredibile qualità di ciascuno dei suoi ingredienti e, per questo motivo, va utilizzato con molta parsimonia.

Cardamomo, cannella, noce moscata, lavanda, patchouli, liquirizia, sandalo sono tutti aromi che rendono Dior Elixir Sauvage un profumo pungente e speziato, da indossare per una serata romantica o per un’occasione speciale.

Paco Rabanne Phantom Eau de Toilette

Per gli uomini appassionati di tecnologia, realtà futuristica e tutto ciò che ne concerne, Paco Rabanne Phantom Eau de Toilette nel suo peculiare flaconcino a forma di robot è il profumo perfetto per varie occasioni.

Caratterizzato dalla miscela di vari aromi persistenti, tale profumo rimane sulla pelle per diverse ore, anche dopo le grandi sudate di un allenamento in palestra o di una giornata di trekking con gli amici.

Paco Rabanne Phantom è caratterizzato principalmente da note di lavanda, limone, mela croccante e vaniglia.

Prada Luna Rossa Ocean Eau de Toilette

Tra i profumi uomo più acquistati (sia dagli uomini che dalle donne come regalo) si trova anche Luna Rossa Ocean di Prada, una fragranza ottenuta grazie alle moderne tecniche avanguardiste di distillazione molecolare.

Sofisticato grazie al mix di salvia e zafferano, questo profumo è reso allo stesso tempo virile dalla leggera nota di muschio. Imbattibile per conquistare il proprio capo e i propri colleghi di lavoro in un’importante riunione aziendale.

Burberry Hero Eau de Toilette

Considerata dai propri creatori enigmatica e avventurosa, questa nuova fragranza di Burberry abbraccia contemporaneamente tutta una serie di contrasti tra cui quello di potenza e compassione e quello di forza e finezza.

Perfetto per l’uomo che si considera moderno e all’avanguardia, che non ha paura di osare e di mettersi in gioco per scoprire e mostrare le sue varie sfaccettature.

Burberry Hero è caratterizzato principalmente dalle note del legno di cedro, del pepe nero e del ginepro ottimo per essere abbinato ad un outfit stravagante ed eccentrico.

Kenzo Homme Eau de Toilette Intense

In questo caso si parla di un profumo attento non solo alle esigenze di uomini di tutte età, ma anche a quelle dell’ambiente. Questa volta Kenzo ha realizzato un flacone con il 10% di vetro riciclato. Il tappo, inoltre, è stato realizzato con il 34% in meno di plastica rispetto a quelli delle linee precedenti.

Questo profumo è considerato dolce e succoso grazie alla presenza della polpa di fico, ma anche pungente e intrigante, in quanto bilanciato con le note legnose del sandalo e dell’akigala.