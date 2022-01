Ida Platano pensa ancora a Riccardo Guarnieri: la risposta che la dama ha dato a Maria De Filippi non lascia spazio a dubbi. Abbandonerà il programma?

Nel giro solamente di una settimana, la situazione sentimentale di Ida Platano si è complicata enormemente. La dama, dopo una serie di relazioni fallimentari, ha intrapreso una conoscenza con il cavaliere Andrea, che non si sta rivelando particolarmente entusiasmante per la diretta interessata. Fin dal primo approccio, infatti, la bresciana ha chiarito di non aver avvertito le famose “farfalle nello stomaco”.

In studio, sia gli opinionisti che Maria De Filippi non hanno mancato di constatare la totale assenza della dama, che sembrava poco attenta a quanto le stava accadendo intorno. Solo la domanda della conduttrice è riuscita a risvegliare Ida dal suo torpore: “Pensi ancora a Riccardo?“. Dopo oltre due anni, nessuno si sarebbe mai aspettato una simile risposta…

“Pensi a Riccardo?”, Ida ammette la verità in lacrime. Costretta ad abbandonare lo studio

Tra Ida e Andrea, la conoscenza non sta affatto prendendo la piega desiderata. Se il cavaliere ha ribadito di essere molto interessato alla Platano, la dama, dal canto suo, è parsa parecchio frenata nei riguardi del corteggiatore. “Non mi è scattato ancora nulla“: questa la spiegazione che la bresciana ha fornito nella puntata odierna, di fronte alle insistenti domande degli opinionisti. Maria De Filippi, al fine di far luce sulla questione, ha posto alla sua ospite un interrogativo più che scomodo.

“Dopo Riccardo non ti è più piaciuto nessuno?“, ha chiesto la conduttrice, facendo piombare Ida in un tombale silenzio. La dama, sentendo pronunciare il nome dell’ex, è caduta in uno stato di incontenibile agitazione. “No, nessuno. Io non mi vergogno di dirlo: con Riccardo ho conosciuto l’amore“: questa la confessione di Ida, che ha deciso di aprire le porte del proprio cuore al pubblico.

Tina Cipollari, di fronte al resoconto della dama, non ha mancato di criticarne l’atteggiamento. “Sono passati anni, ormai dovresti andare oltre“, l’ha rimproverata l’opinionista, non capacitandosi del fatto che la Platano sembri ancora presa dallo storico ex. Gianni, all’opposto, si è ritrovato nelle parole di Ida ed ha cercato di farle arrivare il proprio sostegno: “Certi amori ti segnano e ti cambiano per sempre“.

La conduttrice, che ha voluto vederci chiaro, ha continuato ad incalzare la dama: “Pensi ancora a lui? Ti farebbe effetto rivederlo?“. Ida, palesemente in difficoltà, non è riuscita a trattenere le lacrime, nonostante la presenza di Andrea. Il ricordo di Riccardo, a quanto sembra, è ancora vivo nel cuore della partecipante. “Non lo so Maria..“, ha ammesso la Platano, ormai completamente priva di difese, prima di scoppiare a piangere.

Dopo esser stata congedata dalla conduttrice, la dama ha preferito abbandonare lo studio e prendersi alcuni momenti per riflettere in solitudine. I fan della coppia Ida-Riccardo, ormai, sperano solo in un gesto da parte del Guarnieri: che il pugliese decisa di tornare in trasmissione per riconquistare l’ex?