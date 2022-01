“Si è rotto internet”, Sabrina Ferilli in intimo trasparente è un sogno: “Correva l’anno…?”. Illegale – FOTO

Sabrina Ferilli si candida ufficialmente per un posto nel Guinness delle bellezze d’Italia senza tempo: il passato non si dimentica.

Una delle celebrità più blasonate del mondo dello spettacolo è certamente Sabrina Ferilli. La showgirl, romana d.o.c. ha fatto impazzire migliaia di followers proponendo sul web uno degli scatti più simbolici e accattivanti del suo repertorio.

Lo sfondo bianco e nero rimanda ad un contesto temporale del passato, molto probabilmente gli anni ’90, quando l’ospite fisso di “Amici” faceva i suoi primi ingressi sotto i riflettori che contano.

Autrice e protagonista di tante recitazioni in pellicole comico-romantiche, Sabrina nel corso della sua nobile carriera ci ha spesso deliziato di momenti maliziosi e seducenti. Basta pensare a tutte le volte che l’AS Roma festeggiava per una vittoria in campionato, i suoi tre punti o addirittura si aggiudicava il torneo della Serie A.

La Ferilli incantava tutti con performance quasi senza veli, un punto di riferimento per le future celebrità e il sogno di qualsiasi tifoso giallorosso

Sabrina Ferilli, sensualità ad alta temperatura: i dettagli bollenti di una FOTO da crepacuore

Sabrina Ferilli è uscita allo scoperto sui social network dopo una breve parentesi fuori dagli schemi del piccolo e grande schermo. Ora l’appeal della showgirl romana è in netto aumento, anche grazie alla padrona di casa di Canale 5, Maria De Filippi che la sta aiutando tantissimo nel suo percorso di crescita dal punto di vista professionale.

Poco importa che anno correva per i followers che hanno drizzato le antenne e le attenzioni su di una statura encomiabile, illegale e perfetta da ogni angolatura.

Lo scatto con le trasparenze fin troppo esposte tra slip e reggiseno sembra quasi un deja vù, pronto a rimettere in discussione una personalità femminile senza tempo.

Alcuni degli appassionati, letteralmente fulminati dal suo immenso fascino al naturale, osano selezionarla tra le bellezze sul piedistallo dell’ultimo secolo.