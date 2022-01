Justine Mattera ha scoperto le sue curve da sogno con un scatto imperdibile condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram: la visione è clamorosa.

Popolo del web nella gioia a seguito di uno scatto irresistibile condiviso da Justine Mattera. Considerata da sempre la sosia di Marilyn Monroe, la showgirl americana, naturalizzata italiana, non smette mai di stupire.

Nonostante i 50 anni, il suo fascino è intramontabile, come se per lei l’orologio si fosse fermato: fisico divino, occhioni azzurri, lineamenti angelici, verve travolgente, sono solo alcuni degli elementi che l’hanno resa uno dei personaggi più amati in Italia.

Modella, attrice, showgirl, partecipe a molteplici format di successo, è anche una fantastica mamma nonché una sportiva. Da anni si dedica infatti al ciclismo, al nuoto e alla corsa, discipline grazie alle quali ha costruito il suo fisico divino.

Justine Mattera in slip: i fan sono senza fiato

