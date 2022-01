Sonia Bruganelli risponde ad un utente e svela cosa pensa davvero del “GF Vip”: “lo vedo solo perché…”. Alfonso Signorini gelato!

La scelta delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si sta rivelando più che azzeccata. Al netto di un’edizione decisamente al di sotto delle aspettative, le dinamiche tra le due protagoniste indiscusse dello studio si dimostrano sempre scoppiettanti e ricche di colpi di scena. Sui social, in particolare, la moglie di Paolo Bonolis si è accanita spesso e volentieri nei confronti della collega.

Sempre attraverso la piattaforma di Instagram, la Bruganelli non si è trattenuta dallo sganciare una vera e propria bomba sul reality. Nel rispondere ad un utente, la moglie di Bonolis ha lasciato trapelare il suo reale pensiero sul “GF Vip”: come reagirà Alfonso Signorini?

Sonia Bruganelli, cosa pensa davvero del “GF Vip”: “lo vedo solo perché…”. Signorini gelato!

Nel rispondere ad un commento apparso sotto ad uno dei suoi ultimi post, Sonia Bruganelli ha sganciato una bomba bella e buona nei confronti del “GF Vip”. Nello specifico, l’opinionista ha replicato ad un utente che le ha chiesto come mai, nonostante le critiche, la Bruganelli si dimostri sempre incline a concedere l’immunità a Soleil Stasi. La concorrente, infatti, non è sicuramente tra le più apprezzate dal pubblico.

La Bruganelli, rispondendo al fan, ha lasciato trapelare il suo vero pensiero sul reality show. “Se non ci fosse lei sarebbe tutto una tisana” – ha esordito Sonia, per poi spingersi oltre – “Dovendolo guardare per lavoro, voglio che sia interessante“. Le motivazioni dell’opinionista, che hanno suscitato parecchio scalpore, appaiono estremamente chiare.

Al netto di dinamiche che, con ogni probabilità, sono state architettate a tavolino, l’unica che riesce a tener viva l’attenzione del pubblico è proprio la Stasi. L’ultima frase di Sonia, tuttavia, getta un’ulteriore ombra in merito alla sua esperienza al “GF Vip”: che la moglie di Bonolis si stia realmente annoiando, come ha inteso la maggior parte dei fan?

Indubbiamente, una simile esternazione non passerà inosservata ad Alfonso Signorini, sempre attentissimo alle dinamiche che coinvolgono le due opinioniste. Come replicherà il conduttore del reality?