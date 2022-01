La storia di Carmen ha avuto un epilogo davvero drammatico: la protagonista di “C’è posta per te” ha postato un lungo messaggio sui social. La verità è venuta a galla

Tra le commoventi storie andate in onda sabato durante l’appuntamento di “C’è posta per te”, il pubblico ricorda sicuramente quella della giovane Carmen. La 19enne, presentatasi in studio assieme al fidanzato Valentino, ha chiesto alla De Filippi di poter incontrare il padre Luigi, che non vedeva da molto tempo.

L’uomo, assieme alla compagna Nunzia, ha accettato l’invito della conduttrice e si è presentato in studio, ma la situazione tra i due è apparsa fin da subito tesa. Nonostante la coppia avesse deciso di aprire la busta, a distanza di pochi giorni è emersa una verità sconvolgente: è stata la stessa Carmen a rivelarlo attraverso i propri profili social.

“C’è posta per te”, terribile epilogo per Carmen. Dopo la puntata accade la cosa più brutta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ti trovo **** in ogni circostanza” Caterina Balivo, il particolare sotto i pantaloni non è passato inosservato – FOTO

La storia di Carmen, perlomeno stando a quel che è trapelato dall’ultima puntata di “C’è posta per te”, sembrava essersi risolta in maniera positiva. La 19enne, dopo aver abbracciato il padre e dopo aver dato la mano alla compagna Nunzia, aveva abbandonato lo studio con il sorriso sulle labbra. A distanza di pochi giorni, tuttavia, la situazione sembra essere drasticamente cambiata.

Attraverso un lungo sfogo postato tramite le Instagram stories, la giovane ha raccontato il terribile epilogo di tutta questa vicenda. “Non è andata come volevo, ho fatto tanto e troppo per la mia giovane età“, ha esordito Carmen, lasciando intendere di non aver trovato un punto d’incontro con il papà Luigi.

L’uomo, in puntata, aveva ribadito più volte di essere deluso dall’atteggiamento della figlia, alla quale rimproverava di non essersi recata al battesimo del fratellino, avuto dalla compagna Nunzia. A quanto pare, la spaccatura tra padre e figlia è troppo profonda ed è impossibile da sanare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Pensi a Riccardo?”, Ida ammette la verità in lacrime. Costretta ad abbandonare lo studio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Carmen, dal canto suo, ha rassicurato tutti coloro che hanno preso a cuore la sua vicenda: “Sono fortunata ad avere tante persone belle nella mia vita“. Purtroppo, a “C’è posta per te”, l’apparenza spesso e volentieri inganna, e non tutte le storie riesco a raggiungere il tanto agognato lieto fine.