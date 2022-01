Tragedia sul Tevere, il figlio di Kim Rossi Stuart cade nel fiume. Come sta adesso

Tragedia sfiorata lungo il Tevere. Il figlio dell’attore Kim Rossi Stuart cade accidentalmente nel fiume. Il padre si tuffa a salvarlo

Sfiorata la tragedia oggi lungo il Tevere. Il figlio degli attori Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada, è finito accidentalmente nel fiume rischiando di annegare. Grazie ad un intervento fulmineo del papà, il bambino è stato portato in salvo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Scooter contro un camion ad un incrocio: spezzata la vita di un ragazzo di 16 anni

Il figlio di Kim Rossi Stuart cade nel Tevere. Il papà si lancia a salvarlo

Momenti di terrore per la coppia di attori Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada. Durante una passeggiata sul lungotevere insieme ai loro figli Ettore (di 4 anni) e Ian (di 2 anni), il più piccolo è finito accidentalmente nella acque del fiume, rischiando l’annegamento. Il papà non ci ha pensato su un attimo e si è gettato a salvare il piccolo, riuscendo a riportarlo in superficie. Un intervento fulmineo ed efficace che ha sventato quella che avrebbe potuto diventare una vera e propria tragedia.

La tranquilla passeggiata in famiglia ha rischiato di finire in modo drammatico. Fortunatamente questo non è accaduto e tutto si è risolto per il meglio, lasciando solo un enorme spavento a tutti quanti. Il bambino adesso sta bene. Una volta recuperato e superato il momento di panico, è tornato tra le braccia di mamma e papà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Agghiacciante rinvenimento: un uomo e una donna ritrovati morti in un’auto

Non è bene chiaro come tutto ciò sia accaduto. Forse un attimo di distrazione da parte dei genitori che per un attimo hanno perso di vista il bambino. Fortunatamente è andato comunque tutto bene e la famiglia può tornare a sorridere. Per loro inoltre ci sono grandi novità all’orizzonte. A breve infatti, i due diventeranno genitori per la terza volta. L’attrice Ilaria Spada, moglie di Kim, ha dichiarato in un’intervista di desiderare insieme al marito, una famiglia numerosa e i due stanno a poco a poco realizzando il loro sogno.