Vanessa Incontrada, per lei il grande ritorno: arriva l’annuncio ufficiale

Vanessa Incontrada annuncia il suo ritorno sul piccolo schermo della tv. Arriva l’annuncio e la data d’inizio.

Simpatica, cordiale e disponibile con tutti, la dolce e bellissima attrice spagnola, Vanessa Incontrada ha dato il là ad un ritorno in grande stile nel mondo dello spettacolo che conta.

In passato l’avevamo vista spesso protagonista di kermesse comiche e buffe al fianco dell’inossidabile ed esperto, Claudio Bisio. Per lei si trattava di ‘scommesse’ vere e proprie, volte a far aumentare l’appeal e la conoscenza tra gli addetti.

Ne è passato di tempo dall’ultima volta che abbiamo visto l’artista, nativa di Barcellona recitare sul piccolo schermo, tra pellicole romantiche e fiction ad alta quota. I fan non ci speravano quasi più di vederla protagonista.

Ed ecco dunque che arriva l’annuncio più inaspettato della Mediaset che ha deciso finalmente di rimettere in discussione le qualità e l’estro nelle vesti di attrice, della showgirl spagnola

Vanessa Incontrada, il ritorno in tv è ormai una questione di ore: ecco quando la rivedremo

Tanti anni or sono che Vanessa Incontrada riesce a far breccia nel cuore degli appassionati e degli amanti della vita in generale. In perenne lotta contro i diritti inviolabili, l’artista catalana ha già provveduto a mettervi la “faccia” e fare da scudo alle personalità più deboli e sensibili da questo punto di vista.

Ora però è arrivato un nuovo tempo per lei, ovvero il tempo di voltare di nuovo pagina e dare una sterzata decisiva al suo intramontabile appeal.

Da poche ore la Mediaset, in risposta alla Rai, invischiata nelle vicende di Sanremo, in programma nei primi giorni di Febbraio non si è fatta trovare impreparata, puntando fortemente sulla voglia di riscatto di Vanessa.

L’ex ‘spalla’ di Claudio Bisio farà dunque ritorno nelle vesti di attrice di fiction, ovverosia in “Fosca Innocenti”. La trama racconta di un personaggio intricato nelle vicende di cronaca nera, come i più classici ‘gialli’ e misteri d’omicidio.

La showgirl spagnola vestirà i panni di Vicequestore della Polizia di Arezzo. Tra un caso e l’altro, il regista deciderà di dare spazio alla vita privata di Fosca (Vanessa Incontrada), residente in una valle ricca di flora profumata e vari suoni caratteristici della natura.

La protagonista però non sarà affatto sola. La trama della fiction tanto attesa tenderà a mettere in risalto i grandi valori come l’amicizia e l’amore, da sempre i ‘cavalli di battaglia’ delle opere realizzate della rete aziendale televisiva più ambita.

Dunque appuntamento a dopo Sanremo per un ritorno sul piccolo schermo, in grande stile di Vanessa, proprio come ai primi vecchi tempi.