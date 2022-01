“Verissimo” in prima serata? Novità per Silvia Toffanin. Maurizio Costanzo dice la sua

Il programma condotto da Silvia Toffanin il sabato e la domenica pomeriggio potrebbe essere slittato nella fascia serale? Ce lo spiega il noto conduttore.

Il 2022 per Silvia Toffanin è partito alla grandissima visto che il suo spazio del sabato pomeriggio si è duplicato slittando anche alla domenica con un nuovo appuntamento che va a riempire uno spazio altrimenti vuoto lasciato dalla D’Urso.

Una combo quella “Amici” e “Verissimo” che pare stia funzionando molto bene tanto che l’idea di Mediaset sta ottenendo i propri frutti in termini di indice di gradimento e share sempre più alti.

A qualcuno però è venuto il dubbio sul perché non si sia pensato alla conduttrice per uno spazio in prima serata sempre su Canale 5. Il motivo ce lo spiega Maurizio Costanzo nella sua rubrica sul magazine Nuovo.

Silvia Toffanin tagliata fuori, niente prima serata per “Verissimo”

Come ogni settimana la rubrica curata da Costanzo su Nuovo è sempre molto attiva e lui non perde occasione per rispondere con assiduità alle domande del pubblico relative il mondo dello spettacolo.

Qualche giorno fa ha dato voce ad una telespettatrice che gli chiedeva come ce la vedeva la Toffanin in prima serata visto che a suo dire ha le stesse carte in regola di programmi come “Che tempo che fa”.

Il conduttore come al solito non ha girato attorno alla questione e ha detto la sua a riguardo, spiegando che a suo dire “forse sarebbe un azzardo” per Mediaset puntare alla fascia serale con lei. Il motivo?

“La brava conduttrice di Verissimo appare in quella fascia oraria ormai da tanti anni, tanto da essersi creata un pubblico ampio e affezionato. Le interviste il sabato e la domenica pomeriggio funzionano bene, attenuano i toni in un momento di riposo della giornata”.

Per Costanzo infatti il programma di Fazio su Rai 1 è possibile grazie agli intermezzi della Littizzetto, di Solenghi e Lopez che smorzano i toni e fanno rilassare il pubblico anche con risate spassose per distogliere dagli argomenti più importanti trattati nel prima e dopo.

“Verissimo” dovrebbe cambiare format per passare nella fascia serale ma questo denaturerebbe il programma come è stato pensato originariamente e forse addirittura non piacerebbe più così tanto come prima.