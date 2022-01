“MasterChef”, addio al personaggio più amato del programma: i suoi compagni non riescono a superare la tremenda notizia…

“MasterChef”, nel pieno dell’11esima edizione, non manca di regalare grandi emozioni e momenti di vera spensieratezza ai telespettatori di Sky. Ormai, nel corso di queste settimane, i concorrenti sono entrati nel cuore dei followers e li hanno conquistati con il loro entusiasmo e la loro voglia di vincere il programma.

Proprio alla luce di ciò, salutare i partecipanti che si trovano costretti ad abbandonare il talent show sta diventando sempre più difficile. Nella puntata di ieri, il pubblico ha assistito ad una scena che ha davvero commosso tutti: l’addio più straziante per i concorrenti.

Addio al personaggio più amato del programma: “se n’è andato ma lo ricorderemo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Michelle Hunziker, dopo il dramma arriva la notizia che scalda il cuore: “ho trovato l’amore”

L’eliminazione di Bruno, verificatasi all’inizio della scorsa puntata di “MasterChef”, ha gettato i suoi compagni nel più profondo sconforto. Il 65enne, il maggiore tra tutti i membri del cast, era diventato un vero e proprio punto di riferimento per i suoi rivali. “Per molti di loro sono stato un nonno, un papà, un amico…“, ha detto tra le lacrime Bruno, prima di abbandonare la masterclass fra gli applausi di tutti, inclusi i giudici.

Proprio durante la successiva mistery box, gli aspiranti chef hanno dimostrato il loro affetto sincero nei confronti di Bruno. Da Lia a Pietro, sono infatti stati in molti a dedicare il piatto preparato durante la prova proprio all’amico eliminato. E durante l’assaggio della preparazione di Mime, lo stato d’animo dei concorrenti è finalmente venuto a galla.

La partecipante, che aveva realizzato il suo piatto proprio in onore di Bruno, si è aperta con i tre giudici di “MasterChef”. “Bruno se n’è andato, ma noi tutti lo ricorderemo per sempre“: queste le parole di Mime, che hanno scatenato la piccata reazione di chef Locatelli. “Io sono qui da tre anni e non mi dedicate mai nulla, questo va via una volta e succede tutto ciò“, ha esclamato il giudice, riuscendo a strappare un sorriso ai partecipanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Maria De Filippi è un fiume in piena: “Basta con Canale 5”. È successo qualcosa che va oltre l’immaginazione

Indubbiamente, tra tutti gli eliminati di “MasterChef”, Bruno è stato il concorrente che ha maggiormente lasciato il segno nei suoi compagni. Persino i tre giudici, nel congedarlo, non hanno trattenuto la commozione.