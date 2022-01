La bellissima professoressa è volata a Beverly Hills per lavoro ma non smette di stregare i fan con scatti apocalittici di lei in bikini e lingerie.

Molti la ricordano per aver partecipato a “Miss Italia” nel 2004 dove è arrivata seconda e al “Grande Fratello 16” in cui però è stata eliminata durante le prime puntate. Ambra Lombardo però non è solo questo, è anche laureata in Archeologia ed insegna lettere e filosofia in un liceo di Milano.

Parallelamente alla carriera di insegnante porta avanti quella di modella chiamata a sfilare per alcuni dei brand più richiesti della moda italiana e internazionale. Coinvolta pienamente in questo mondo di lustrini e tessuti, anche lei non ha potuto esimersi dal creare la sua prima linea di costumi da bagno con una capsule collection Alhambra per Yes Official.

Pare proprio che il recente viaggio che sta svolgendo a Beverly Hills sia legato a questa collezione che arricchisce giorno dopo giorno sempre più con scatti al limite del legale.

Ambra Lombardo zittisce tutti: “Pavoneggiante”

La conduttrice e docente liceale usa come didascalia per accompagnare il suo ultimo post Ig una sagace battuta di Hemingway che recita: “– But what are you made of? – Of what you love. More the steel”, che tradotta suona come “– Ma di cosa sei fatto? – Di ciò che ami. Più l’acciaio”.

Una frase che la rispecchia molto, determinata e inarrestabile ma con un cuore dolce e pieno d’amore. Un cuore che ha ammaliato ancora una volta con i due scatti postati poche ore fa che la vedono seduta di schiena su uno pomposo trono di velluto cangiante color ottanio con uno schienale maestoso che ricorda tanto la coda di un pavone. Infatti i follower non si esimono certo dal farglielo notare.

“😁 Ho bisogno di ripetizioni non ricordo molte cose di cui ora me ne pento…quando torni in Italia?”, “Pavoneggiante❤️”, “Sei una Super Pavone femmina 🦚”. Lei mostra il lato B perfetto e disegnato al cesello e la schiena nuda che emerge dall’oblò dell’abito beige che si mimetizza con la carnagione chiara della sua pelle setosa.