“Ballando con le Stelle”, paura per la grande concorrente: “Sono in pericolo, sono lì…”

“Ballando con le Stelle”, Anastasia Kuzmina rivela il suo malessere ai fan: “Sono in pericolo”. La maestra del noto talent show si è sfogata sui social…

La giovane Anastasia Kuzmina è nel cast di “Ballando con le Stelle” ormai da dieci anni. La maestra di ballo, nata e cresciuta a Kiev, si è trasferita in Italia per inseguire il sogno di trasformare la danza in un vero e proprio mestiere. Sogno a cui l’insegnante ha dedicato tutta sé stessa, e che, con immensi sacrifici, è finalmente divenuto realtà.

Ora che la gara di ballo è giunta al termine, Anastasia ha tutto il tempo di allenarsi e di spendersi nell’attività che più le piace: ballare. In questi giorni, tuttavia, per la Kuzmina è sorto un problema che sta condizionando ogni aspetto della sua vita. Lo sfogo che la maestra di “Ballando” ha postato sui social è davvero da brividi: “Sono in pericolo“.

“Ballando con le Stelle”, paura per la maestra Anastasia Kuzmina: “Sono in pericolo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anastasia Kuzmina (@anastasia__kuzmina)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Pensi a Riccardo?”, Ida ammette la verità in lacrime. Costretta ad abbandonare lo studio

Sono giorni davvero difficili per Anastasia Kuzmina, che ha confessato ai followers di Instagram di temere per l’incolumità della propria famiglia. Le tensioni tra Putin e il Governo di Kiev, infatti, non lasciano presagire nulla di buono: si teme che il presidente russo possa decidere di invadere a breve l’Ucraina. La maestra di ballo, nata e cresciuta a Kiev, ha fatto trapelare tutta la propria preoccupazione.

“Mamma e papà sono a Roma, mio fratello è in Inghilterra. I miei nonni e mia zia sono a Kiev“, ha spiegato la ballerina mediante un lungo sfogo, pubblicato attraverso le Instagram stories. In questi giorni, moltissimi utenti hanno chiesto alla Kuzmina che cosa pensasse della situazione geopolitica che vede coinvolto il suo paese: le parole di Anastasia sono cariche di dolore e rammarico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Giulia Pelagatti, la nuova velina di Striscia rimane in mutande: meglio di Shaila! – FOTO

“Sto facendo il possibile per portarli qua, ma non è semplice“, ha spiegato la maestra di “Ballando”, palesando tutta la propria preoccupazione. Gli utenti, che hanno preso a cuore la vicenda, non mancano di farle arrivare il loro supporto mediante numerosi messaggi di incoraggiamento.