“Sembra la copertina di un romanzo” Benedetta Parodi e Fabio Caressa: lo scatto passionale eccita i fan – FOTO

Benedetta Parodi è nostalgica e su Instagram posta una foto di qualche anno fa: i follower stentano a riconoscerla

Da tutti conosciuta come conduttrice e scrittrice, è un’amante della cucina ed il pubblico la segue sui social dove condivide con i fan ricette e consigli. Stiamo parlando di Benedetta Parodi, sorella di Cristina Parodi e moglie del giornalista Fabio Caressa.

Elegante, raffinata e intraprendente, la passione per la cucina l’ha portata ad ottenere grandi risultati e a diventare anche la presentatrice di “Back off Italia”.

Benedetta Parodi, il ricordo di un’esperienza unica – FOTO

Seguita da un milione di follower, Benedetta Parodi non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate, scatti che rimandano alla sua vita professionale ma anche privata.

Solitamente lascia la sua famiglia lontana da riflettori, ma qualche eccezione se la concede e il suo ultimo post ne è un esempio. Ha pubblicato una foto di qualche anno fa, insieme a suo marito in riva al mare. “Ricordi…Natale 2019” ha scritto come didascalia.

I fan hanno stentato a riconoscerla dal momento che all’epoca indossava un vestito sensuale e seducente. Non è solita mostrare le sue forme, ma in questa foto lo ha fatto e non è passata inosservata. La scollatura da urlo e il corpetto di pizzo la rendono irresistibile.

La foto è un concentrato di bellezza e amore, il marito la bacia e lei sorride: una meraviglia. “Bellissimi, sembra la copertina di un romanzo” qualcuno ha scritto sotto al post e poi ancora “Fabio in questo scatto è particolarmente attraente”.

Benedetta Parodi non vede l’ora di tornare a viaggiare come un tempo, intanto però ricorda gli anni passati e si vive il presente insieme alla sua famiglia, i fan che la adorano e la supportano.