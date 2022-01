“Che meraviglia di donna”. Bianca Guaccero, la minigonna è da infarto. Gambe chilometriche, stile indiscusso – FOTO

Bianca Guaccero. La conduttrice di “Detto Fatto” è la numero 1 anche sul web. I fan esplodono in un turbinio di consensi dopo ogni nuova pubblicazione su Instagram

Quanti personaggi imperversano sul piccolo schermo? Tantissimi, a centinaia. Sarebbe letteralmente impossibile provare simpatia per tutti indistintamente.

Eppure, alcuni di essi riescono più di altri a raccogliere consensi in maniera diffusa, divenendo non solo delle certezze dello spettacolo nostrano ma dei volti così familiari da essere classificati come “uno di noi”. Bianca Guaccero rientra senza dubbio in questa categoria. Frizzante, energica, carismatica ma soprattutto accogliente e genuina. Lo dimostra quotidianamente grazie al suo programma, “Detto fatto”, di cui tiene le redini dal lontano 2018.

Bianca Guaccero: una bellezza mediterranea da far girare la testa. Che schianto!

“Non hai difetti” – scrive qualcuno tra i commenti nell’ultimo post rilasciato sul profilo Instagram di Bianca Guaccero. “Che meraviglia di donna” – fa eco qualcun altro. E ancora: “Bellissima come sempre. Ti ammiro tantissimo, per la bellezza, la simpatia e la tua bravura”.

Si potrebbe continuare per ore a tessere le sue lodi tramite le molteplici testimonianze rilasciate dai fan. La presentatrice televisiva originaria di Bitonto (Puglia) ha da poco varcato la soglia dei 41 anni (lo scorso 15 gennaio). Appare in forma impeccabile direttamente dagli studi di Rai Due.

Camicetta fucsia, minigonna con fantasia colorata e dal taglio asimmetrico, cortissima, da infarto, che lascia scoperte le sue gambe toniche e sensuali. Un’esplosione di bellezza per dare avvio con slancio a questa fradda giornata invernale insieme ai suoi ammiratori. “Buon dì!!! Sveglia presto, un po’ di movimento e poi via verso nuove avventure!” – scrive la stessa Guaccero in didascalia.

L’appuntamento con Bianca Guaccero è sempre nella fascia pomeridiana, dalle ore 15:15, con “Detto Fatto”. La conduttrice è affiancata da validissimi collaboratori come da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.