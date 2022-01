Sanremo 2022, chi è Giovanni Truppi: età, carriera e profili social

Giovanni Truppi, tutto quello che sappiamo sul cantautore che parteciperà al Festival di Sanremo 2022: età, carriera e vita privata.

Uno dei nomi più promettenti per questo Festival di Sanremo 2022 è quello di Giovanni Truppi, cantautore di organi napoletane. L’artista vanta una carriera invidiabile, ma sconosciuta ai più: ecco perché abbiamo deciso di ripassarla con voi!

Giovanni Truppi: carriera e vita privata

Giovanni Truppi è nato a Napoli nel 1981, e oggi lavora come cantautore polistrumentista. Ha iniziato a suonare il pianoforte quando aveva appena 7 anni, imparando anche a suonare la chitarra elettrica da autodidatta. Nelle sue interviste ha raccontato di essersi spesso ispirato ai cantautori degli anni Settanta per la composizione dei suoi brani, ammirando più di ogni altro Surjan Stevens. Grazie a questo interesse Giovanni è oggi un cantante affermato nel panorama musicale italiano, dove dimostra di saper rinnovare in maniera unica ogni canzone d’amore.

All’età di 23 anni Truppi si è trasferito da Napoli a Roma, dove ha studiato canto e jazz. Dal 2010 al 2015 ha pubblicato tre album, lavorando anche come insegnante di canto. Nel 2016 è stato il protagonista di un tour nazionale. Proprio in occasione di questo tour ha fatto a pezzi il suo pianoforte, rimontandolo da solo: segando la parte destra e la parte sinistra dello strumento è riuscito a costruire un sistema per il quale è possibile staccare la tastiera dal corpo, rendendo il tutto più facilmente trasportabile. Aggiungendo poi dei pick up simili a quelli delle chitarre elettriche, ha trasformato il suo pianoforte in uno strumento sia acustico che elettrico, unico al mondo.

Giovanni parteciperà al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Tuo padre, mia madre, Lucia”. Le aspettative sono davvero altissime, perché Giovanni ha sempre dimostrato di essere un artista davvero unico e inimitabile.