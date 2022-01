Uno dei volti più amati di ‘Sanremo’ e della nostra televisione ha rilasciato una lunga intervista in cui ha svelato i motivi per cui il suo matrimonio è fallito.

Tra qualche giorno inizierà finalmente il ‘Festival di Sanremo’. Ogni edizione ha una storia a sé ma una cosa è certa: non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. I big in gara sono di un livello assurdo e Amadeus ha dimostrato in più di un’occasione la sua bravura e il suo talento.

Chi lavora per la kermesse musicale ottiene quasi sempre ottimi riscontri da parte dei telespettatori: l’organizzazione, gli approfondimenti, i racconti e i servizi rappresentano un lavoro comunque complesso. Anche Andrea Delogu ha spesso lavorato per ‘Sanremo’: nel 2015 e nel 2016 ha fatto parte ad esempio dei giurati della categoria Giovani mentre nel 2016 ha condotto il Festival su Rai Radio 2.

L’amatissimo volto della nostra televisione ha conquistato anche le prime pagine per la sua relazione con Francesco Montanari. I due si sono sposati nel 2016 ma qualche mese fa è arrivato il divorzio. La notizia fu un fulmine a ciel sereno che lasciò tutti i fans della coppia senza parole. Per la prima volta ,a Delogu ha rilasciato un’intervista (al settimanale F) in cui ha svelato i motivi della rottura.

La confessione dell’amatissima conduttrice: “Perché il matrimonio è finito”

Andrea Delogu è una conduttrice amatissima dagli italiani: quando stava con Francesco Montanari, la coppia era sempre sotto ai riflettori perché piaceva tantissimo a i fans. Ad un anno dalla clamorosa rottura, la nativa 39enne ha svelato alcuni interessanti retroscena. Con lui ho passato sette anni che rivivrei subito. Ma le cose cambiano e noi a dicembre 2020 abbiamo deciso di separarci, anche se la notizia è uscita solamente a marzo”, ha svelato la Delogu.

La classe 1982 ha ovviamente spiegato i motivi della separazione. “Ci siamo lasciati perché era finito l’amore. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona”. La conduttrice ha inoltre aggiunto alcune curiosità. “Va bene il pranzo dai parenti, va bene il viaggio con gli amici, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu”. La Delogu ha infine aggiunto che, quando le cose non stavano più funzionando, hanno iniziato a pensare ad un figlio.

