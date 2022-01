Nella casa più spiata d’Italia, la showgirl Delia Duran si lascia andare a delle dichiarazioni che hanno sconvolto tutti gli spettatori. Delia Duran (Instagram)

Una vip che sta facendo molto discutere di sé, Delia Duran spiazza nuovamente il pubblico con alcune importanti dichiarazioni che mettono in risalto aspetti molto importanti della vita privata della showgirl. Dopo le diverse vicende riguardanti il triangolo amoroso con l’attore Alex Belli e la giovane influencer Soleil Sorge, Delia decide di concentrarsi su se stessa, raccontando un pò di lei e lasciandosi andare a delle importanti confidenze.

La confidenza di Delia Duran a Miriana Trevisan

Nei precedenti giorni, la Duran ha ammesso di provare attrazione anche per le donne. In una conversazione avvenuta tra lei e Soleil, Delia ha affermato di aver avuto una relazione molto aperta con il marito Alex: “Il giorno del suo compleanno abbiamo fatto una sc***a con la sua amica, ci siamo divertiti… Io sono fatta così, lo dico tranquillamente, non ho pudore. A me piacciono le donne. Eravamo una coppia che nessuno poteva combattere!”

In base a quanto detto, molte le domande inerenti alla sua bisessualità. In uno scambio di confidenze con la coinquilina Miriana Trevisan, Delia Duran non si trattiene e fa delle dichiarazioni shock: “Per dire, io ho avuto un’esperienza con una…per dire una curvy con Aida Yespica”.

In un’intervista fatta in precedenza su Real Time, la Yespica aveva dichiarato di essersi follemente innamorata di una donna: “In passato ho amato una donna, è stato un’amore folle, terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male. Chi è lei? Non posso dirlo, ma la conoscete tutti”.

Le due star della tv, avranno davvero avuto un flirt amoroso? Non ci resta che aspettare la prossima puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda venerdì 28 gennaio su Canale 5.