“Detto Fatto”: Bianca Guaccero senza parole, membro del cast si ribella. Confusione in studio

A “Detto Fatto” scoppia un battibecco in studio: un comportamento di un membro del cast lascia Bianca Guaccero senza fiato.

“Siamo stufi”, queste le parole di un membro del cast di “Detto Fatto”. Parole che hanno lasciato senza fiato la conduttrice Bianca Guaccero nello stupore totale per la presa di posizione del collega: “Non c’è più disciplina”, lo sfogo della presentatrice

Alla guida per il terzo anno consecutivo del format targato Raidue, tra i più amati dal pubblico, anche in questa edizione 2021 nel cast immancabile Jonathan Kashanian.

Di origini israeliane, è stato quest’ultimo il protagonista del battibecco. Diventato molto conosciuto in Italia, appassionato di moda, dopo la partecipazione al “Grande Fratello”, il 41enne è approdando poi a “Detto Fatto” dove è un ospite fisso, tra i più apprezzati.

Bianca Guaccero e Jonathan: battibecco inaspettato, confusione in studio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Brad Pitt: la rara condizione di cui soffre e che lo mette seriamente in imbarazzo

A scatenare la confusione negli studi di “Detto Fatto” nella puntata di oggi, è stata una bontà unica. Nello spazio dedicato ai tutorial culinari è stata condivisa la ricetta di un grande classico della cucina partenopea: la mozzarella in carrozza.

Proprio questa a fatto saltare dalla poltrona, Jonathan che non ha resistito alla preparazione. Indosso sopra al suo elegantissimo look un grembiule si è rimboccato le maniche per far cuocere in padella la mozzarella al fianco della cuoca preposta alla sua preparazione.

Un gesto che ha lasciato Bianca senza fiato, colta di sorpresa nel vedere il collega in questa nuova veste.

Non mancano le lamentele di Kashanian in merito al fatto che si trovi sempre a guardare preparare piatti irresistibili, ma non poterli mangiare e pertanto ha preso una posizione netta fiondandosi ai fornelli.

La Guaccero è rimasta a bocca aperta per questo comportamento, affermando come ormai manchi la disciplina: tuttavia nelle sue parole si coglie un pizzico di ironia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Adriano Celentano, Claudia Mori ammette la colpa e lo difende: “Non mi stavo…”

Di seguito non manca un focus sul “Festival di Sanremo”, nella grande attesa dell’arrivo della manifestazione: il programma sta dedicando focus e anticipazioni di quello che succederà quest’anno.