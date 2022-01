“Hai fatto un patto con il diavolo?”. Elisabetta Canalis: il vestitino attillato lascia poco all’immaginazione. Trionfo di sensualità – FOTO

Elisabetta Canalis. L’ex velina di “Striscia la Notizia” ha una bellezza cristallizzata nel tempo. Splendida e sensuale, regala foto disarmanti ai suoi fan su Instagram

Sentendo il nome di Elisabetta Canalis probabilmente, per associazione, la prima cosa che vi potrebbe venire in mente è lo storico programma che l’ha portata al successo: “Striscia la Notizia”.

Correva l’anno 1999 e insieme alla controparte bionda, Maddalena Corvaglia, conquistò l’ambitissimo posto di velina. Entrambe sono rimaste nell’immaginario del pubblico che le ricorda sempre con affetto e simpatia. Sembra irreale ma sono trascorsi più di 20 anni da quando la Canalis ha lasciato quel ruolo per aggiungere altri tasselli importanti alla sua vita, sia lavorativa che personale.

Elisabetta Canalis è la star del web. Le immagini focose su Instagram conquistano i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

All’età di 43 anni, Elisabetta Canalis ha una bellezza mediterranea cristallizzata nel tempo. Ha lasciato il nostro paese per risiedere oggi a Los Angeles ed essere più vicina al marito, il chirurgo italo-americano Brian Perri, sposato però nel 2014 nella sua amatissima Sardegna. I due hanno accolto nelle loro vite la loro unica figlia, la piccola Skyler Eva, circa un anno dopo.

L’ex velina di “Striscia la Notizia” non ha affatto tagliato i ponti con il suo paese natale, anzi è al momento impegnata in un ambitissimo progetto sul rampante canale Tv8, appartenente al gruppo Sky Italia.

Elisabetta Canalis, infatti, regge le redini del programma documentario “Vite da copertina – Tutta la verità su…” in cui, puntata dopo puntata, viene raccontata la storia della vita di personaggi famosi.

La showgirl, inoltre, ha un seguito foltissimo sui social network. Solo su Instagram conta ben oltre 3 milioni di follower.

L’ultimo post rilasciato pubblicamente la vede in un mini carosello di due foto, direttamente da una località da sogno: San José del Cabo, Baja California Sur. Indossa un mini dress scuro, molto fasciante, cortissimo, che mette in risalto tutta la sua avvenenza.

I fan? Tutti pazzi per lei, non possono fare a meno di commentare così: “Sempre la migliore”, “Ringraziamo Elisabetta, che ogni giorno ci da la forza per andare avanti e sorridere su questo brutto mondo. Sia lodata”, “Hai fatto un patto con il diavolo?”.